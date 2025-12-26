Río Grande celebró en comunidad la llegada de la Navidad

El Municipio de Río Grande llevó adelante una amplia agenda de actividades en el marco de las celebraciones navideñas, con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y generar espacios de encuentro para las familias.
RIO GRANDE.- La Navidad se celebró en comunidad con actividades en los barrios y un Mercado Navideño que permitió a miles de familias acceder a productos esenciales a precios populares, al tiempo que más de 110 puestos de emprendedores locales ofrecieron sus producciones, fortaleciendo la economía social, los lazos comunitarios y la participación vecinal.
Las actividades comenzaron el pasado 7 de diciembre con la tradicional Fiesta Municipal del Encendido del Árbol, realizada en el Parque de los 100 años. Fue una noche colmada de música, alegría y color, que reunió a miles de vecinos y vecinas junto a artistas locales y la presentación del reconocido cuartetero Luck Ra. Además, el evento contó con propuestas deportivas, recreativas, culturales y gastronómicas.
Durante las últimas semanas, el Municipio también recorrió los distintos barrios de la ciudad junto con Papá Noel, renovando la ilusión y el espíritu navideño de las infancias en el Espacio Joven Zona Sur, el CCM del barrio Perón, el CCM del barrio Malvinas Argentinas y el CCM del barrio Las Aves. Asimismo, se acompañó a los Bomberos Voluntarios con una actividad especial en el Parque de los 100 Años. Estas iniciativas permitieron que niñas y niños disfrutaran de tardes colmadas de sorpresas, juegos y encuentro en comunidad.
Además, miles de riograndenses visitaron el Mercado Navideño, donde pudieron acceder a las diferentes promociones en cordero, pollo de la marca RGA Alimentos, variedad de frutas y verduras, entre otros.
Durante las jornadas del domingo, lunes y martes se vendieron más de: 1200 corderos, 420 kg de arrollados y distintos cortes de pollo; 3.200 kg de frutas y verduras, 420 kg de pescados y mariscos; 790 maples de huevos, 150 kg de productos panificados y 320 unidades de pan dulce y budines; 260kg de yerba mate; y 350 litros de artículos de limpieza.
Además, se comercializaron más de 450 unidades de pollos de la marca “RGA Alimentos”.
En el transcurso del evento vecinos y vecinas pudieron disfrutar de diferentes espectáculos con artistas locales, el tradicional Pesebre Viviente y el rincón navideño con Papá Noel.
De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa trabajando para garantizar espacios de participación y celebración que refuercen el sentido de comunidad de las familias riograndenses en estas fechas tan significativas.