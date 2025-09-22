Río Grande celebró el Día del Jubilado y reunió gente de las tres ciudades

El intendente Martín Perez compartió una emotiva velada junto a cientos de adultos y adultas mayores de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

El festejo se realizó en el Gimnasio del Colegio Don Bosco, donde las y los presentes disfrutaron de una cena, números artísticos y sorteos especiales. La celebración reunió a centros de jubilados y jubiladas de toda la provincia, generando un clima de encuentro y compañerismo.

En su discurso, el intendente Martín Perez expresó: «este encuentro ya es tradicional para nosotros. Llevamos muchos años haciéndolo con mucho sacrificio y esfuerzo. Acá hay todo un equipo de gente que está colaborando con ustedes, que piensa en ustedes, que está para cuidarlos permanentemente. Para nosotros es un honor y un orgullo poder hacer este festejo una vez más”.

Agradeció «la participación de todos los centros de jubilados de nuestra provincia, de Río Grande, de Tolhuin y de Ushuaia. Muchas gracias por haber venido”.

El Intendente también recordó que, en el mismo día, se inauguró el primer Centro de Bienestar para Personas Mayores de la provincia. «Hoy fue un día muy especial. Hoy pudimos inaugurar ese hermoso edificio que ustedes están viendo en la costanera, que es el primer centro de bienestar para adultos mayores de nuestra provincia. Es un lugar que viene a reforzar el trabajo que venimos haciendo desde la Dirección del Adulto Mayor desde hace muchos años”.

En ese sentido, remarcó que «será un lugar para que las personas mayores de nuestra ciudad que necesitan acompañamiento puedan compartir con otros y sentirse acompañadas. Espero que también pueda ser un puente entre las ciudades de la provincia, para trabajar en conjunto con todos los adultos mayores de Tierra del Fuego. Que sientan que este lugar es su casa”.

Finalmente, Perez aseguró: «en estos tiempos difíciles, sepan que acá hay un Estado municipal que está presente, que no resigna derechos y que va a seguir cuidando a los adultos mayores como corresponde, como siempre lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida”.

De Ushuaia asistieron los Centros de Jubilados “Koiuska”, “Antu Ruca”, “Kaupen”, “Esperanza Fueguina”, “Nuestro Hogar Austral” y el Club de Abuelos “Doña Tránsito”. Desde Tolhuin participaron los Centros de Jubilados “Tol-wen” y “No me olvides”.

Mientras que, de Río Grande, lo hicieron los Centros “Aylin”, “Dionisio Juárez”, “ATE”, “Ley 244”, “Río Grande”, el Centro de Antiguos Pobladores y el Centro de Ayuda a Pacientes Oncológicos (CAPO).