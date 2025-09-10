Río Grande celebra el Mes del Turismo

La Subsecretaría de Turismo llevará adelante diferentes actividades destinadas a las vecinas y vecinos de Río Grande. La primera jornada será este viernes 12 de septiembre, con una visita nocturna en el aeropuerto de nuestra ciudad.

“Una noche en el Aeropuerto” es una jornada recreativa que se realizará este viernes 12 de septiembre, a las 20 horas. Por ello, el Municipio de Río Grande invita a la comunidad a compartir esta velada en el aeropuerto Ramón Trejo Noel. Allí conocerán las máquinas con las que se hace el mantenimiento de pistas. Las mismas estarán exhibidas en el estacionamiento.

Además, estarán presentes productores locales como La Alfajorería TDF, Alfajores del Fin del Mundo y el Taller de Diseño; mientras que Maru Confitería ofrecerá su gastronomía local. El evento tendrá un cierre musical de la mano de la Orquesta Kayen. Es importante recordar que para participar no requiere inscripción previa.

Por otro lado, junto con la Dirección de Desarrollo Local, se realizarán salidas recreativas en las que se visitará a diferentes productores de nuestra ciudad. El sábado 13 de septiembre la recorrida será a Honte Barras de Cereal; Chinoa Chocolatería y Cervecería Scotia. El sábado 20 será el turno de Mamá Flora; Alfajores Fin del Mundo y Kotaix Café de Especialidad. Mientras que el domingo 28 se visitará a Klaute Cervecería; la Plantinera municipal y la Chacra Virgen de Guadalupe.

Las tres salidas serán de 16 a 18 horas. Quienes quieran participar deben ser mayores de 12 años, las inscripciones son a través de la página de turismo.riogrande.gob.ar, con cupos limitados.

El Estado Municipal reafirma su compromiso con la actividad turística en un mes tan importante donde, cada 27 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Turismo y este año bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”.