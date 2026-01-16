Río Grande avanza con el embellecimiento y el parquizado de la ciudad

Durante la temporada de verano, el Municipio de Río Grande lleva adelante trabajos de embellecimiento urbano en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de poner en valor los espacios públicos que disfrutan las vecinas y vecinos.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se despliega un amplio plan de intervención en boulevards, espacios verdes y sectores de encuentro comunitario, orientado a mejorar el entorno urbano y fortalecer el cuidado de la ciudad.

En este marco, las acciones incluyen tareas de parquizado y reacondicionamiento en diversos sectores de la ciudad, entre los que se destacan la Plaza Almirante Brown; distintos puntos del Barrio Austral, como la calle Oiken y el sector donde se encuentra la calesita de la Zona Sur, ubicada en la intersección de las calles Tolhuin y Rafaela Ishton; y el boulevard Santa Fe.

Estas intervenciones contribuyen a una ciudad más accesible, segura y ordenada, mejorando la calidad de los espacios públicos y promoviendo su uso y disfrute por parte de la comunidad.

Las tareas forman parte del plan integral de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos que conforman el paisaje urbano riograndense.