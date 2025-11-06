Río Grande arrancó con una sonrisa, venció a Mar del Plata

Enorme victoria alcanzó la Selección de Río Grande 4 a 2 sobre su par de Mar del Plata en el debut del primer Torneo Nacional de Selecciones Mayores de Liga de Futsal AFA que se está desarrollando en esta ciudad y dio un paso enorme para intentar ganar la Zona C la cual comparte, además, con la Selección de Apóstoles con quien se medirá hoy a las 20:00 en el mismo gimnasio, Finito Gehrmann .

POSADAS, MISIONES.- Al cierre de esta edición jugaba justamente uno de los dos representantes misioneros y el conjunto de Tierra del Fuego lo iba a observar en directo para conocerlo bien, mientras que a primera hora vio a Río Turbio, la selección con la cual debe despedirse el viernes en el cotejo interzonal y que le permita estar presente el sábado y domingo en la definición del campeonato

Ushuaia, por su parte, que cayó en una zona complicada, igualó 2 a 2 ante San Nicolás y casi lo pierde dado que sobre la chicharra los nicoleños anotaron un gol que los jueces lo anularon. Además, en la Zona B lo tienen a San Juan y a los peligrosos formoseños.

En cuanto al cotejo de ayer, fue Río Grande quien manejó siempre los tiempos del match ante Mar del Plata y a los 5 minutos a la salida de un tiro de esquina preparado, Braian Zapata anotó el 1 a 0 y a los 8 amplió a través de una pelota que recuperó Aaron Camino quien se fue de contra y en el 2-1, cedió a Brian Valderas para que anote el 2 a 0.

Luego, supo cómo manejar el ritmo del partido, tuvo dos equivocaciones feas por pases largos que fueron interceptados y que le permitieron la contra a los de la ciudad balnearia, pero que no pudieron vencer a Ale Godoy.

Al arrancar el complemento, el conjunto fueguino pegó otra vez de entrada; a los 8 minutos un enorme pase entre líneas de Gaby Sánchez dejó sólo a Aaron Camino quien tras controlar, dejó fuera de distancia al arquero rival y definió con claridad ante un arco vacío para el 3 a 0.

Y Mar del Plata sintió el golpe; 10 segundos más tarde de una gran presión en salida rival, Ojeda obligó al error y Valderas, que tomó un mal pase, habitlitó al medio para el mencionado Ojeda quien puso el 4 a 0.

Entre el minuto 8 y el 15 de este complemento Río Grande manejó todo, los tiempos, las cargas de los jugadores dado que por las altas temperaturas deben manejar muy bien el gasto de energías para llegar enteros al cierre de la etapa clasificatoria.

Y en los últimos 5 la pasaron algo mal; jamás estuvo en peligro el triunfo pero sí hay que decir que el lateral Monzón frotó la lámpara y sacó una jugada individual de otro partido para derrotar a Coki Chávez, y sobre los 16:30, ya jugando con Matías Alejandro -el destacado del rival-, como arquero jugador, pudieron presionar bien arriba y tras dos rebotes, el mencionado Alejandro puso el 2 a 4 aunque ya no le quedó tiempo para complicar un poquito más al conjunto de Nicolás Barrios.

Esta noche Río Grande se juega una parada brava ante un conjunto de Apóstoles que al cierre de esta edición estaba igualando 0 a 0 ante el poderoso conjunto de Rosario, esto será desde las 20:00; mientras que, desde las 10:00, Ushuaia jugará frente a Formosa, una verdadera final anticipada por la igualdad de los fueguinos y por el importante triunfo de los formoseños sobre San Juan.

Resultados – Primera fecha

Zona B Liga Formoseña 7 – 4 Liga de San Juan

Zona D Liga de Río Turbio 3 – 1 Liga Santiagueña

Zona C Liga de Río Grande 4 – 2 Liga Marplatense

Zona A Liga de Bariloche 4 – 2 Liga de San Luis

Zona B Liga Ushuaiense 2 – 2 Liga de San Nicolás

Interzonal Asociación Rosarina Jugaban Liga de Apóstoles

Zona A Liga de Posadas Jugaban Liga de Río Gallegos

Segunda fecha – Jueves 6 de noviembre

Estadio Polideportivo “Finito” Gehrmann

10:00 – Zona B Liga Formoseña vs. Liga Ushuaiense

12:00 – Zona D Asociación Rosarina vs. Liga de Río Turbio

14:00 – Zona A Liga de Río Gallegos vs. Liga de San Luis

16:00 – Zona B Liga de San Juan vs. Liga de San Nicolás

18:00 – Interzonal Liga Santiagueña vs. Liga Marplatense

20:00 – Zona C Liga de Apóstoles vs. Liga de Río Grande

22:00 – Zona A Liga de Posadas vs. Liga de Bariloche