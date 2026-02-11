Río Grande: allanamientos positivos por un hurto en un comercio

Tras tareas investigativas, la Policía realizó procedimientos en dos domicilios y recuperó elementos sustraídos. Dos mujeres fueron imputadas en la causa.

RÍO GRANDE.– El pasado 10 de febrero se registró un hurto en un local comercial, una farmacia, ubicada sobre calle Punta Popper al 500, del barrio Malvinas Argentinas, donde autores ignorados sustrajeron diversos artículos.

A partir de la denuncia, personal policial inició las tareas investigativas correspondientes, que permitieron reunir elementos probatorios y establecer posibles vinculaciones con dos domicilios de esta ciudad.

Con intervención del Juzgado de Instrucción N°3, se ordenaron allanamientos en una vivienda sita en calle Mirko Milosevic al 450 (Margen Sur), residencia de Silvana Mariela Saromé, y en otro inmueble ubicado sobre la calle Shelknam al 30 (Margen Sur), perteneciente a Fernanda Luciana Verón.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de varios elementos de interés para la causa, que guardan relación con el hecho denunciado.

Finalmente, ambas mujeres fueron imputadas, notificadas formalmente de sus derechos y garantías procesales, quedando la investigación sujeta a las actuaciones judiciales correspondientes.