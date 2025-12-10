Río Grande: allanamientos por el robo de notebooks y celulares

La Policía realizó cuatro procedimientos en distintos domicilios de la ciudad y recuperó algunos elementos sustraídos de un comercio ubicado en Islas Malvinas al 2700. Tres personas fueron notificadas de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – Por orden del Juzgado de Instrucción Nº2, personal policial llevó adelante cuatro allanamientos en el marco de la investigación por un robo registrado durante la madrugada del martes en un comercio ubicado en la calle Islas Malvinas al 2700, donde fueron sustraídas notebooks y teléfonos celulares.

Los procedimientos se concretaron en los domicilios de Sarmiento Nº3066; Paso de los Libres Nº132; Paso de los Libres Nº290; y San Agustín Nº317. En estos lugares se localizaron varios de los elementos robados.

Durante las diligencias fueron notificadas de derechos y garantías tres personas: Estrella del Carmen Mansilla, Alejandro José Torres y Jonathan Gastón Burgoa Albarracín.