Río Grande: Alerta meteorológico por fuertes vientos y suspensión de actividades

En virtud del alerta meteorológico por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio informa que este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 13:00, se suspenden las actividades en los Centros Comunitarios Municipales.

En virtud del alerta meteorológico por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio informa que este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 13:00, se suspenden las actividades en los Centros Comunitarios Municipales; Paseo “Canto del Viento”; Espacio Joven AGP y zona sur; Casa Municipal; Padre Zink; Casa de Jóvenes; Espacio Tecnológico; Centro de Formación Laboral y Tecnológica; APA; como así también clases de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, Escuela de Emprendedores, cursos de la Dirección de Empleo. Talleres brindados por el área de Salud y la atención por turnos se desarrollará con normalidad-. Cabe aclarar que, demás dependencias municipales no verán afectado su funcionamiento.

Con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de los y las riograndenses, se solicita a las vecinas y vecinos tener precaución a la hora de transitar por la ciudad.

Asimismo, se recomienda evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y respetar los horarios de recolección de residuos para evitar posibles situaciones de peligro.

Se recuerda que, ante cualquier inconveniente o emergencia, permanece activa la línea de Defensa Civil Municipal al 103.