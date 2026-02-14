Río Grande acompaña a viajeros en motorhome o casa rodante

A través de la Subsecretaría de Turismo, el Municipio impulsa una guía actualizada con espacios habilitados para estacionar y pernoctar, servicios disponibles, contactos útiles e información turística, con el objetivo de acompañar a quienes recorren la ciudad y fortalecer el desarrollo del turismo itinerante.

El Municipio de Río Grande, mediante la Subsecretaría de Turismo, presentó una guía integral destinada a viajeras y viajeros que recorren Tierra del Fuego en motorhome o casa rodante, con información clara y actualizada para disfrutar de la ciudad con tranquilidad y responsabilidad.

La propuesta reúne, en un solo material, los espacios permitidos para estacionar y pernoctar, prestadores que ofrecen servicios específicos, recomendaciones para una estadía responsable, contactos útiles e información turística de interés. De esta forma, el Estado Municipal continúa consolidando políticas orientadas a ordenar, acompañar y potenciar el turismo itinerante en Río Grande.

En Río Grande existen zonas públicas habilitadas para estacionar y pasar la noche, entre ellas el Parque de los 100 Años, sectores de la Costanera, inmediaciones de YPF Elcano e YPF Circunvalación. Estos espacios no cuentan con servicios específicos, pero están permitidos para detenerse y pernoctar.

A su vez, la guía detalla prestadores que ofrecen servicios arancelados para motorhomes como duchas, descargas de aguas grises y provisión eléctrica. También se informa sobre el punto municipal para descarga de tanques de agua, el cual está situado cerca del monumento del Cristo y el punto de recarga eléctrica para autos frente al edificio municipal.

En el marco de una política de turismo responsable, la guía incluye recomendaciones claves como respetar los espacios habilitados, no acampar desplegando elementos en la vía pública, no verter aguas grises o negras en la calle y mantener la limpieza de los lugares utilizados. También se busca seguir promoviendo el cuidado del entorno natural y la convivencia respetuosa.

La propuesta se complementa con información sobre espacios de coworking municipales para quienes necesiten trabajar o conectarse, datos de la oficina de turismo (ubicada en Rosales 350 en la plaza Almirante Brown), teléfonos de contacto, servicios disponibles en la ciudad y un código QR que permite acceder a itinerarios turísticos pensados para descubrir la estepa, el Atlántico Sur y la identidad fueguina.

Para acceder a la guía completa pueden solicitarla por WhatsApp al 2964 – 352244 o por correo electrónico: turismorga@gmail.com. Asimismo, próximamente estará disponible cartelería con el QR, los cuales se encontrarán en el Parque de los 100 Años, Monumento del Cristo, estaciones de servicios, entre otros puntos estratégicos.

Se trata de una acción que forma parte de una estrategia integral que busca posicionar a Río Grande como un destino preparado, ordenado y hospitalario, promoviendo el turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico local.

A través de estás políticas públicas, el Municipio continúa fortaleciendo la experiencia de quienes visitan la ciudad, generando condiciones para que más viajeras y viajeros elijan Río Grande como un destino para quedarse, disfrutar y volver.