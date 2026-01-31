Riña en el barrio Malvinas Argentinas: un detenido con arma blanca

El hecho ocurrió esta tarde en la calle Peña al 500. El sujeto intentó agredir al personal policial y fue detenido por resistencia y atentado a la autoridad. (Foto archivo)

RÍO GRANDE.– Este sábado por la tarde se registró una riña entre varias personas en un sector del barrio Malvinas Argentinas, situación en la que un hombre portaba un arma blanca.

El episodio ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando personal policial acudió a un requerimiento en la calle Peña al 500. En el lugar fue identificado Nahuel Maximiliano Ríos, mayor de edad, quien llevaba consigo un cuchillo.

Según se informó, el individuo intentó amedrentar a los efectivos arrojándoles piedras, por lo que intervino personal de la División Servicios Especiales, que procedió a su aprehensión.

Ríos fue detenido en el marco de una causa por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, quedando a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.