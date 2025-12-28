Riña callejera: dos hombres detenidos tras atacar a la Policía

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy en la calle Los Patriotas al 600 de la Margen Sur de Río Grande. Los involucrados arrojaron piedras contra un móvil policial y uno de ellos descartó un cuchillo.

RÍO GRANDE.– Durante la madrugada de hoy, personal policial intervino en una riña callejera registrada en un sector de la calle Los Patriotas al 600 de la Margen Sur de esta ciudad.

Al advertir la presencia del móvil policial, dos de los participantes de la pelea ingresaron a un predio lindante, ocasión en la que uno de ellos descartó un cuchillo. Posteriormente, ambos comenzaron a arrojar piedras contra el móvil policial, provocando daños materiales.

La propietaria del lugar autorizó el ingreso del personal policial, que procedió de inmediato a la detención de Fabricio Miguel Soto, de 22 años, e Iván Emanuel Soto, de 24 años.

Debido a que ambos presentaban cortes como consecuencia de la riña, se solicitó la intervención de una ambulancia para su asistencia médica. El móvil policial resultó con daños, mientras que los efectivos no sufrieron lesiones.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.