Riña callejera: demoraron a cuatro menores y detuvieron a dos mujeres

El hecho ocurrió esta madrugada en la calle Onas al 600 de Ushuaia. Intervino personal policial ante la presencia de menores y conductas hostiles.

USHUAIA.– Durante la madrugada de este lunes se produjo una riña callejera entre varias personas en inmediaciones de la calle Onas al 600 de esta ciudad.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de menores de edad que manifestaban intenciones de continuar con la confrontación. Ante esta situación, se procedió a la demora de cuatro menores, quienes fueron trasladados de manera preventiva al nosocomio local y posteriormente a la Comisaría de Género y Familia Nº1.

Asimismo, dos mujeres mayores de edad fueron detenidas de manera contravencional por mantener una conducta hostil, en infracción al artículo 78 de la Ley Provincial Nº1024. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente.