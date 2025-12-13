RGA mascotera: jornada de adopción responsable en la costanera

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, invita a la comunidad a participar de una nueva Jornada de Adopción Responsable, que tendrá lugar este domingo 14 de diciembre, de 15 a 18 horas, en la Costanera, frente a la Casa de la Cultura.

La actividad, que se llevará adelante en colaboración con la protectora «Amo a los Animales”, busca promover la tenencia responsable y facilitar que perros encuentren un hogar definitivo donde recibir cuidados, cariño y acompañamiento. El personal municipal estará disponible para brindar información y asesoramiento durante la jornada.

Quienes deseen adoptar deberán ser mayores de 18 años, presentarse con DNI y asumir el compromiso de garantizar el bienestar del animal. Se solicita asistir sin mascotas propias.

En caso de condiciones climáticas adversas, la jornada se trasladará a la Dirección Municipal de Servicios Veterinarios (25 de Mayo 2937).

El Municipio invita a los vecinos y vecinas a acercarse y sumarse a esta iniciativa que promueve más hogares responsables y una ciudad comprometida con el bienestar animal.