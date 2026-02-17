RGA Alimentos cosechó ajos violetas por primera vez en Tierra del Fuego

Se concretó la primera cosecha de ajos violetas en Tierra del Fuego, marcando un hecho inédito para la producción local y un nuevo avance en la diversificación productiva de la provincia.

RIO GRANDE.- Río Grande Activa, en conjunto con el Municipio de Río Grande, llevó adelante la primera cosecha de ajo violeta. La producción se realizó mediante un cultivo a cielo abierto con la implementación de riego por goteo, una técnica que permite optimizar el uso del agua y asegurar un manejo eficiente y responsable del cultivo.

Como resultado de esta primera producción se cosecharon, aproximadamente, 2700 cabezas de ajo violeta.

El ajo violeta, reconocido por su sabor intenso, logró desarrollarse favorablemente en el suelo fueguino, demostrando el potencial de la región para incorporar nuevos alimentos a la producción local.

Actualmente la producción se encuentra atravesando un período de secado, una etapa fundamental para garantizar su correcta conservación, calidad y posterior comercialización. Una vez finalizado este proceso, una parte de los ajos estará disponible para la venta, permitiendo que vecinos y vecinas accedan a un producto local, fresco y de alto valor agregado. La producción se realizó mediante un cultivo a cielo abierto.

Asimismo, otra parte de la cosecha será destinada a la resiembra, luego de realizar un tratamiento y preparación del suelo con el objetivo de dar continuidad al cultivo y avanzar en el desarrollo sostenido de esta producción en la ciudad.

Esta primera cosecha es el resultado de un trabajo sostenido de planificación, pruebas de adaptación y manejo responsable de la tierra, lo cual representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la producción local.

El presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, expresó que “nos llena de orgullo poder seguir alcanzando nuevos hitos en la producción local de alimento. Nuestra empresa sigue avanzando en un momento económico donde producir en nuestra provincia representa un enorme desafío”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, manifestó que “esto es parte de la ejecución de la planificación en materia de soberanía alimentaria, el cual es un legado de la gestión que es parte de Río Grande y lo seguirá siendo por mucho tiempo”. Se cosecharon aproximadamente 2700 cabezas de ajo violeta.

Con esta iniciativa el Municipio, a través de Río Grande Activa, demuestra que en Río Grande es posible producir alimentos de calidad, generando valor agregado y nuevas oportunidades para el sector agroalimentario.