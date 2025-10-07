Revelan quién controla a los Centinelas en Vengadores: Doomsday

El villano definitivo mueve los hilos y controla a los Centinelas contra los X-Men en la película Vengadores: Doomsday (2026)

Parece que el auténtico titiritero de todo el caos de Vengadores: Doomsday podría ser alguien que ya conocemos… y que no necesita presentación. Sí, hablamos del mismísimo Doctor Doom, que esta vez estaría moviendo los hilos y los circuitos de los temibles Centinelas.

La nueva filtración ha hecho que internet enloquezca, y no es para menos: el villano más poderoso del Universo Marvel podría estar usando magia para controlar máquinas. ¿Qué puede salir mal?

Vengadores: Doomsday es un nuevo conflicto entre universos

Según las últimas filtraciones, Vengadores: Doomsday mostrará un choque épico entre los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los mutantes. Todo empezará cuando el grupo de héroes llegue a la Tierra-10005 en busca de Franklin Richards, hijo de Reed y Sue. Pero lo que encontrarán será una guerra en marcha entre los X-Men y unos Centinelas desatados.

Y ahí está el detalle: estos Centinelas no serían simples robots programados para cazar mutantes… sino marionetas bajo el control de alguien mucho más peligroso. Adivina quién.

Sí, Doctor Doom.

Doom y los Centinelas: ciencia y magia a su servicio

El filtrador James Mack asegura que Doom usará runas mágicas para controlar a los Centinelas. Lo has leído bien: ¡magia y tecnología fusionadas! En varios bocetos conceptuales, estos gigantes metálicos aparecen cubiertos por inscripciones verdes, brillando con la energía oscura del dictador de Latveria.

Suena espectacular, ¿no crees? En los cómics, Doom siempre ha combinado la ciencia más avanzada con artes místicas. Si esta versión mantiene ese equilibrio, podríamos estar ante uno de los momentos más visualmente impactantes de Vengadores: Doomsday.

¿Quiénes son realmente los Centinelas?

Si no estás muy puesto en el tema, te refresco la memoria. Los Centinelas son robots gigantes creados en los cómics de Marvel para cazar mutantes. Aparecieron por primera vez en los años 60 en X-Men #14, obra de Stan Lee y Jack Kirby, y se convirtieron en el símbolo más aterrador de la persecución mutante.

Cada versión es más letal que la anterior. Algunos pueden volar, otros disparan rayos de energía o detectan el gen mutante a kilómetros. Y ahora, si Doom los controla en Vengadores: Doomsday, hablamos de una amenaza de nivel apocalíptico.

Imagina la escena: legiones de Centinelas con runas verdes avanzando sobre los héroes, mientras Doom observa desde su trono metálico. Solo de pensarlo se eriza la piel.

El papel de los X-Men en Vengadores: Doomsday

Las imágenes del rodaje y los rumores apuntan a que la batalla entre mutantes y Centinelas ya estará en marcha cuando los Vengadores lleguen a esta nueva Tierra. Eso podría explicar la ausencia de figuras clásicas como Pícara, Tormenta o Jean Grey. Quizás ya hayan caído en combate, o estén siendo controladas por las propias máquinas.

De confirmarse, esta sería una forma brutal de introducir a los mutantes en el UCM. Además, Mack afirma que tanto Famke Janssen (Jean Grey) como Halle Berry (Tormenta) podrían regresar a sus papeles. Dos iconos de los 2000 de vuelta en un mismo plano junto a los nuevos Vengadores. ¿Dónde firmamos?

Doom como Dios del nuevo mundo

Otra pista interesante es que Vengadores: Doomsday serviría de antesala para Vengadores: Secret Wars. Según Mack, tras la destrucción del multiverso, Doom creará su propio mundo y todos los héroes olvidarán quiénes son. Él será literalmente Dios Doom, con el poder absoluto sobre la realidad.

Esto conecta directamente con la saga de cómics Secret Wars (2015), donde Doom construye el llamado Battleworld, un planeta formado con fragmentos de universos destruidos. Allí, cada héroe vive sin recordar su pasado… hasta que un pequeño grupo empieza a despertar y decide rebelarse.

Si Marvel sigue ese camino, Vengadores: Doomsday podría ser la antesala de la batalla definitiva del multiverso. Y lo más interesante: ver cómo los Centinelas y la tecnología mágica de Doom desencadenan todo.

Un reparto de locura para Vengadores: Doomsday

El reparto confirmado es, directamente, un sueño para cualquier fan del UCM. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd y Robert Downey Jr. regresan como los pesos pesados del universo Marvel.

Y no estarán solos: se suman los nuevos Vengadores como Florence Pugh, Simu Liu o Letitia Wright, junto a las incorporaciones de los Cuatro Fantásticos liderados por Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

¿Más? Pues claro: los X-Men clásicos también tendrán su hueco. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden y hasta Channing Tatum (sí, el mismísimo Gambito) estarán en pantalla. Una alineación que parece sacada de un sueño multiversal… o de la mente de Doom.

Una cita marcada en el calendario

Vengadores: Doomsday está dirigida por los hermanos Russo, los responsables de Infinity War y Endgame, junto al guionista Stephen McFeely. También participa Michael Waldron, el cerebro detrás de Loki y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Vamos, un equipo que sabe perfectamente cómo manejar el caos interdimensional.

El estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, y Vengadores: Secret Wars llegará justo un año después, el 17 de diciembre de 2027.

Así que si pensabas que el multiverso no podía ir más lejos, prepárate… porque Doctor Doom está a punto de demostrar que el verdadero fin del mundo puede ser tan elegante como letal.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Te convence la idea de ver a Doom controlando a los Centinelas? Cuéntamelo en los comentarios y síguenos en Google News para no perderte ninguna novedad sobre Vengadores: Doomsday.