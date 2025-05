Revelan la duración de Superman (2025) y sorprende

Ya sabemos la duración de Superman (2025) y nos ha sorprendido bastante. ¿Te gustan más las películas largas o cortas?

James Gunn ha vuelto a sorprender. A seis semanas del estreno de Superman, su primera gran apuesta como arquitecto del nuevo Universo DC, se ha filtrado la duración de la película y lo que muchos esperaban como una epopeya épica resulta ser todo lo contrario: será una de las entregas más cortas del Hombre de Acero en los últimos 50 años.

Según informa la cuenta @DCFilmNews, los distribuidores internacionales ya han recibido una duración provisional: 122 minutos. O lo que es lo mismo, 2 horas y 2 minutos. No está del todo cerrada, pero sí lo bastante cerca como para hacernos una idea clara de lo que James Gunn tiene entre manos.

El cine de superhéroes suele tener películas más largas que Superman (2025)

¿La película más breve de Superman en décadas? Pongámoslo en contexto. Las películas modernas del personaje han superado, en su mayoría, las dos horas largas:

Superman: La película (1978) – 143 minutos

Superman Returns (2006) – 154 minutos

Batman v Superman: El amanecer de la justicia (2016) – 152 minutos

El Hombre de Acero (2013) – 143 minutos

Liga de la Justicia (2017) – 120 minutos

Zack Snyder’s Justice League rompió todos los récords con 242 minutos

Solo Liga de la Justicia de 2017 fue más breve, con 120 minutos justos. Así que sí: Superman (2025) será una rareza en cuanto a ritmo y concisión. Aunque, para aquellos que piensen que es 122 minutos son pocos, yo os recuerdo que Iron Man (2008), película brutal que inició todo el UCM dura 126 minutos. Así que lo importante es que sea impactante, no el rato que tenemos el culo en la butaca del cine.

¿Menos es más?

Podría parecer que estamos ante una historia demasiado contenida, pero en realidad, todo apunta a una jugada muy calculada. James Gunn ha prometido una película divertida, con corazón y con acción, pero también equilibrada, sin necesidad de alargarse innecesariamente.

«Hay humor, pero no tanto como en Suicide Squad o Guardianes de la Galaxia», explicó el director. «Rachel Brosnahan es divertidísima, y David Corenswet también tiene mucho carisma, pero el objetivo es construir un mundo de fantasía donde los superhéroes existen de verdad».

Es decir, un tono más cercano a la aventura clásica con toques de fantasía y emoción. Y en ese sentido, una duración más contenida podría ser ideal para que Superman se convierta en una experiencia intensa y memorable… sin agotar al espectador.

Estrategia de taquilla: más pases por día

Hay otro factor importante que hace que esta duración sea una ventaja: los pases de cine. Cuanto más corta es una película, más veces se puede proyectar al día. Y eso, en una época donde la taquilla es una batalla campal cada fin de semana, puede marcar la diferencia entre ser rentable o un éxito sólido.

Y más aún cuando se enfrenta a dos titanes como Jurassic World: El renacer (estreno anterior) y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (estreno posterior).

Pero Superman tiene un as bajo la capa: ocupará las salas IMAX justo después de que las abandone F1: The Movie, dándole un impulso visual y mediático que la competencia no tendrá.

¿Qué esperar del nuevo Superman?

Lo que está claro es que no será la típica historia de origen. James Gunn ha dejado claro que Superman mostrará a un Clark Kent más humano, más empático, pero sin perder la épica del personaje. Una historia que mezcla acción, emociones y un nuevo comienzo para el universo DC.

Además, el reparto está diseñado para brillar. David Corenswet se pone el traje azul y rojo por primera vez, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como un Lex Luthor que promete dar mucho juego.

Junto a ellos, también veremos a Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Milly Alcock, María Gabriela de Faría y Wendell Pierce, entre otros.

¿Y si esta fuera la duración perfecta?

Hay algo casi poético en que la película que pretende reiniciar todo el universo DC tenga una duración tan directa. Ni relleno, ni tiempo muerto, ni escenas eternas. Solo una historia potente, bien contada, y con espacio para que los personajes respiren. Al final, no se trata de cuánto dura, sino de cuánto deja huella.

Y si alguien sabe cómo hacer eso en 122 minutos, ese es James Gunn.

¿Listo para ver a Superman volar más alto que nunca? El 11 de julio lo comprobaremos. En solo dos horas. Pero pueden ser las dos horas que cambien el rumbo de DC para siempre o se hunda en el abismo más oscuro… Pero sin presiones James Gunn.