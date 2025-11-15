Reunión entre el Municipio y el CADIC para analizar los fenómenos climáticos

En la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia se llevó adelante una reunión de trabajo entre funcionarios municipales e investigadores y técnicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con el objetivo de dialogar los fenómenos climáticos registrados en la ciudad durante los últimos meses.

Participaron funcionarios y personal de la Jefatura de Gabinete; de la Secretaría de Gobierno, de Planificación e Inversión Pública; de Ambiente y Desarrollo Sustentable; de la Dirección de Defensa Civil; y del área de Comunicación del Municipio. Por parte del CADIC estuvieron presentes Alejandro Montes, Ramiro López, Micaela Monge y Juan Miller.

Durante el encuentro se abordaron los recientes fenómenos meteorológicos, que incluyen precipitaciones abundantes, los fuertes vientos y otros eventos meteorológicos que se han registrado en la ciudad, con el fin de realizar un análisis integral de la situación y sus posibles impactos.

Asimismo, las partes acordaron avanzar en un esquema de trabajo conjunto en el corto plazo, orientado a compartir datos y conocimientos técnicos. En ese marco, el Municipio expuso la información que obtiene mediante sensores utilizados durante el Operativo Invierno, que registran niveles de congelamiento y de salinidad, entre otros parámetros de interés.

Por su parte, el CADIC detalló las tareas que desarrolla a través del SIAG (Servicio de Información Ambiental y Geografica), que cuenta con una serie de mediciones continuas de 40 años desde 1985, incluyendo registros de precipitaciones, temperaturas, vientos y presión atmosférica mediante su estación meteorológica automática.

La reunión permitió establecer una agenda común para fortalecer la comprensión de los fenómenos climáticos locales y generar herramientas de planificación frente a un escenario que presenta cambios cada vez más notorios.