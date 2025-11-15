Actualidad

Reunión entre el Municipio y el CADIC para analizar los fenómenos climáticos

sábado 15 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
En la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia se llevó adelante una reunión de trabajo entre funcionarios municipales e investigadores y técnicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con el objetivo de dialogar los fenómenos climáticos registrados en la ciudad durante los últimos meses.

Participaron funcionarios y personal de la Jefatura de Gabinete; de la Secretaría de Gobierno, de Planificación e Inversión Pública; de Ambiente y Desarrollo Sustentable; de la Dirección de Defensa Civil; y del área de Comunicación del Municipio. Por parte del CADIC estuvieron presentes Alejandro Montes, Ramiro López, Micaela Monge y Juan Miller.

Durante el encuentro se abordaron los recientes fenómenos meteorológicos, que incluyen precipitaciones abundantes, los fuertes vientos y otros eventos meteorológicos que se han registrado en la ciudad, con el fin de realizar un análisis integral de la situación y sus posibles impactos.

Asimismo, las partes acordaron avanzar en un esquema de trabajo conjunto en el corto plazo, orientado a compartir datos y conocimientos técnicos. En ese marco, el Municipio expuso la información que obtiene mediante sensores utilizados durante el Operativo Invierno, que registran niveles de congelamiento y de salinidad, entre otros parámetros de interés.

Por su parte, el CADIC detalló las tareas que desarrolla a través del SIAG (Servicio de Información Ambiental y Geografica), que cuenta con una serie de mediciones continuas de 40 años desde 1985, incluyendo registros de precipitaciones, temperaturas, vientos y presión atmosférica mediante su estación meteorológica automática.

La reunión permitió establecer una agenda común para fortalecer la comprensión de los fenómenos climáticos locales y generar herramientas de planificación frente a un escenario que presenta cambios cada vez más notorios.

