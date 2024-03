Resumen de la jornada del jueves

El vocero de Presidencia, Manuel Adorni, sostuvo ayer que es “fundamental” y “muy trascendental” que haya una reforma laboral. Martín Llaryora advirtió que “la inflación va a bajar, pero va a bajar con una recesión tremenda. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió un paro general de 24 horas.

COMBUSTIBLES

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina (Cecha), Isabelino Rodríguez, dijo que los combustibles aumentarán en marzo, abril y mayo debido a que “el Gobierno restituyó el impuesto a los combustibles líquidos”, y afirmó que es “preocupante” la caída de la demanda.

“Durante tres años el impuesto a los combustibles líquidos no fue trasladado al surtidor; el mes pasado el Gobierno lo trasladó de forma parcial para no hacerlo de una sola vez y ahora eso por un decreto del Ejecutivo en lo que corresponde a 2023 se traslada en tres veces: marzo, abril y mayo”, señaló Rodríguez en declaraciones a Futurock. Explicó que “eso implica en la práctica 4% para este mes en aumento para los combustibles líquidos”.

Sobre el impuesto, detalló que “había un diferimiento impositivo que impuso el gobierno anterior para no encarecer el precio de la nafta, pero había una ley que había que aplicar que no lo hizo y ahora se está aplicando”. “El Estado no lo recaudaba por una resolución administrativa que había dispuesto diferir la percepción de ese impuesto que le corresponde por ley; el gobierno de Milei ahora aplica la ley y vuelve a cobrar un impuesto a los combustibles líquidos”, agregó.

REFORMA LABORAL

El vocero de Presidencia, Manuel Adorni, sostuvo ayer que es “fundamental” y “muy trascendental” que haya una reforma laboral, si bien aclaró que desde el Gobierno “todavía no hay tomada una decisión legislativa” sobre el envío de un proyecto de ley al respecto.

“Para nosotros la reforma laboral es fundamental”, indicó Adorni en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, tras lo cual aclaró que “todavía no hay ningún envío de ningún proyecto”. El funcionario afirmó que entiende que la reforma laboral es “una de las urgencias que tiene cada una de las 600.000 pymes que hay en la Argentina”.

PROTOCOLO ANTIPIQUETES

La Cámara Federal porteña rechazó ayer conceder la apelación ante Casación Penal contra la decisión de apartar al juez federal Sebastián Casanello de la causa por el llamado “protocolo antipiquetes” implementado desde el Gobierno nacional.

El juez Eduardo Farah de la sala II de la Cámara Federal rechazó la apelación y dispuso que el expediente se devuelva al juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

“El recurso es formalmente improcedente”, concluyó el camarista Farah al rechazar enviar el expediente judicial para su revisión en Casación. El procedimiento de habeas corpus “no contempla la posibilidad de recurso alguno contra una cuestión como la que se intenta someter a conocimiento de la Cámara de Casación”, agregó.

MARTÍN LLARYORA

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió ayer que “la inflación va a bajar, pero va a bajar con una recesión tremenda sin un plan productivo y social”, y manifestó que mantiene sus expectativas de que el presidente Javier Milei pueda “llamar al diálogo para construir consensos” para “evitar que las situaciones se vuelvan más dolorosas”.

El mandatario cordobés, en declaraciones formuladas a canal 12 local, dijo que tiene expectativas de que el presidente Milei pueda “llamar al diálogo para construir consensos para poder aplicar los programas (de gestión) y evitar que las situaciones se vuelvan más dolorosas”. Llaryora sostuvo que hay que acomodar la macroeconomía y bajar la inflación, pero que “sin un plan productivo y social va a bajar con una recesión tremenda, con pérdidas del empleo, pérdidas de salarios reales”, y que ese contexto va a terminar “estresando al sector público”.

LIBARONA EN MENDOZA

El ministro de Justicia de Nación, Mariano Cuneo Libarona, remarcó ayer en Mendoza las directivas del presidente Javier Milei en favor de trabajar por la “independencia judicial, la división de poderes y lograr el respeto a los jueces” por parte de la sociedad.

“Las directivas del Presidente son trabajar en la independencia judicial, la división de poderes y lograr el respeto a los jueces. Que sus designaciones sean por idoneidad y no por política o amistad”, expresó el funcionario tras reunirse con los ministros de la Suprema Corte provincial, informaron fuentes judiciales.

GOBERNADOR KICILLOF

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó ayer el acto de entrega de 272 títulos de propiedad gratuitos para familias del municipio de Lomas de Zamora, donde destacó que esa iniciativa “permitió dar respuesta rápidamente a la problemática de miles de bonaerenses que no cuentan con los títulos de propiedad de sus viviendas”.

“Hay quienes estuvieron esperando durante muchos años por sus escrituras. No alcanza con decir que somos libres: cuando la desigualdad es tan grande, el mercado excluye a la mayoría”, agregó.

PARO UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que lidera Roberto Fernández decidió ayer un paro general de 24 horas en los servicios de corta y media distancia del interior del país para el martes próximo ante “el fracaso de las paritarias con la cámara” empresaria de la actividad Fatap, confirmó a Télam el secretario de Prensa del sindicato, Mario Calegari.