Restricción vehicular en la Reserva Provincial Laguna Negra

La Dirección Provincial de Vialidad comunica que, durante los días jueves 29 y viernes 30 de enero –de 09 hasta las 15 horas- la circulación en la calzada que conduce a la Reserva Provincial Laguna Negra, acceso norte vehicular, en Tolhuin, permanecerá restringida, en su totalidad.

Los trabajos de mantenimiento se realizan con la utilización de camiones y maquinaria pesada. Se recuerda que no existen vías alternativas de acceso vehicular.

La Dirección Provincial de Vialidad solicita a los usuarios sepan disculpar las molestias ocasionadas y agradece la comprensión.