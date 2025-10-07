Respaldo del CECU de Ushuaia a la senadora López

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, participó de una capacitación sobre la Boleta Única de Papel en el Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia, junto al secretario general del gremio Pablo García, el concejal Gabriel de la Vega y el legislador provincial, Juan Carlos Pino.

USHUAIA.- Durante el encuentro, escuchó las preocupaciones de trabajadores y trabajadoras sobre la crítica situación económica que atraviesan las familias fueguinas. “Muchos usan la tarjeta de crédito para comer, otros están endeudados, el consumo se derrumbó”, advirtió la senadora.

López afirmó que la situación de los trabajadores es cada vez más desesperante: “antes, la tarjeta de crédito servía para un gusto, una urgencia o una compra importante. Hoy se usa para comer. Los jubilados tienen que elegir entre comer o pagar los remedios, o el gas. Esa es la crueldad de Milei y este gobierno libertario”.

La Senadora recordó además que el Gobierno nacional eliminó subsidios esenciales que afectaron directamente a los habitantes de la provincia. “Nos sacaron el subsidio al transporte y al gas. Muchos fueguinos están debiendo el gas y los intiman a cortarles el servicio. Es la justicia la que tiene que interceder para evitar estos abusos”, denunció.

Finalmente, agradeció el apoyo de los trabajadores del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia a los candidatos de Fuerza Patria: “Vamos a seguir caminando cada barrio, escuchando a cada trabajador, a cada jubilado y a cada familia. Porque nuestro compromiso es claro: proteger el trabajo, los derechos y el futuro de Tierra del Fuego frente a la motosierra del Gobierno nacional”.