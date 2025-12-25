Rescates, memoria y gratitud: el mensaje navideño de “Como Perros y Gatos”

En el marco de las celebraciones de Navidad, la asociación protectora “Como Perros y Gatos” compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a la comunidad, recordando los orígenes del trabajo que hoy continúa en defensa de los animales en situación de abandono y maltrato.

A través de un posteo difundido en sus redes sociales, la organización evocó los primeros pasos de la tarea solidaria, cuando aún no contaban con un nombre definido y el esfuerzo se sostenía únicamente en el amor y la voluntad de ayudar. En ese recorrido, destacaron el rol fundamental del entonces Proyecto Mis Dueños y el compromiso de Graciela Cornejo, quien fue y sigue siendo parte esencial de esa historia.

El mensaje pone en valor la labor realizada con perros que habían sido abandonados, maltratados o ignorados, animales que encontraron contención y cuidado gracias al trabajo constante de quienes decidieron no mirar hacia otro lado. Muchos de esos animales ya no están, pero desde la asociación señalaron que su recuerdo permanece presente en cada rescate y en cada acción solidaria que llevan adelante.

En ese contexto, también resaltaron el gesto de Graciela Cornejo, quien al dejar Río Grande se trasladó a General Acha, La Pampa, llevando consigo a todos los animales que cuidaba, reafirmando —según expresaron— que el compromiso y el amor verdadero no se abandonan ante las dificultades.

Finalmente, desde “Como Perros y Gatos” agradecieron a todas las personas que acompañaron y apoyaron ese camino, y aprovecharon la ocasión para desear una Feliz Navidad, con salud, paz y empatía, valores que consideran indispensables para seguir protegiendo a quienes más lo necesitan.