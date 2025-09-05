Rescate de una mujer en Laguna Esmeralda

Este jueves a las 13:30 la Comisión de Auxilio de Ushuaia recibió el aviso de una persona con una lesión en el tobillo en el sector de Laguna Esmeralda.

USHUAIA.- Al concurrir integrantes de la comisión pudieron constatar que se trataba de una mujer de 58 años, oriunda de Buenos Aires, quien fue asistida en primera instancia por personas presentes en el lugar.

El equipo de rescate procedió a la inmovilización del tobillo de la persona lesionada, y al traslado seguro hasta la base ubicada a orillas de la Ruta Nacional N° 3.

Desde la Comisión de Auxilio de Ushuaia expresaron su agradecimiento a “quienes colaboraron en el momento del incidente y sy reconocimiento al compromiso de cada integrante de la Comisión en garantizar una respuesta rápida y profesional”.

Además, indicaron que la difusión de este caso, en sus redes sociales, es a los efectos de “visibilizar el trabajo conjunto y recordar la importancia de transitar los senderos con responsabilidad”.