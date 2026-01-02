Rescataron a una turista herida en el sendero de Laguna Esmeralda

El operativo fue realizado por el Grupo Especial de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, que evacuó a la mujer tras sufrir una lesión durante una excursión.

USHUAIA. – En la tarde de ayer, personal del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo de rescate en el sendero de la Laguna Esmeralda, distante a 18 km al norte de esta ciudad, luego de recibir un pedido de auxilio por una turista que había sufrido una lesión mientras realizaba una excursión.

Tras la alerta, los gendarmes se desplazaron hasta el sector indicado, donde asistieron a la mujer y procedieron a su evacuación mediante el uso de una camilla especial, adecuada para este tipo de intervenciones en terrenos de difícil acceso.

Una vez trasladada hasta el ingreso del complejo, la turista recibió atención médica y posteriormente fue derivada al hospital para una evaluación más exhaustiva.