El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad y las Subsecretarías de Género y Diversidad de las Zonas Sur, Norte y Centro, expresa su más enérgico repudio ante el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

Ante el aberrante hecho que se cobró la vida de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, desde las áreas provinciales mencionadas manifestamos nuestro profundo dolor, indignación y repudio.

Este triple femicidio no constituye un hecho aislado. Se trata de la expresión más extrema de un entramado estructural de violencias que recaen sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y disidencias. Es también reflejo de un sistema que castiga la autonomía femenina y reproduce desigualdades de género que aún persisten en nuestra sociedad.

Rechazamos de manera categórica los discursos de odio promovidos desde sectores del Estado Nacional, así como la desfinanciación y desarticulación de políticas públicas esenciales para la prevención, protección y acompañamiento de mujeres y personas LGBTI+. El desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Nacional ha profundizado los niveles de desprotección y ha debilitado los canales institucionales de respuesta frente a las violencias.

Del mismo modo, repudiamos los intentos de algunos medios de comunicación y sectores sociales de justificar o minimizar estos crímenes mediante discursos que aluden al contexto o las decisiones de vida de las víctimas. Rechazamos firmemente la construcción de la figura de la «buena víctima», que no hace más que revictimizar y promover la impunidad.

Nada justifica la violencia. Nada justifica que se arrebaten vidas.

Exigimos al Poder Judicial una actuación urgente, eficaz y con perspectiva de género, en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos. Es imperativo que se garantice el acceso a la justicia y se rompa con los ciclos de impunidad que sostienen y perpetúan las violencias machistas.

Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable en la lucha por la erradicación de todas las formas de violencia por motivos de género y por una vida libre de violencias para todas, todos y todes.

Justicia para Morena, Brenda y Lara.

El Estado debe garantizar vidas libres de violencia.