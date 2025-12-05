Repudio ante al destrozo de tulipanes en espacios públicos

Desde el Municipio de Ushuaia expresamos nuestro profundo repudio ante al destrozo de los tulipanes que fueron plantados recientemente en espacios públicos de nuestra ciudad.

Estos hechos no solo afectan el esfuerzo de las y los trabajadores municipales, sino también el compromiso colectivo que tenemos para cuidar y disfrutar de nuestros espacios comunes.

Estamos llevando adelante importantes trabajos de mantenimiento, puesta en valor y embellecimiento urbano. Cuidarlos es tarea de todas y todos: cada acción que daña lo público perjudica a toda la comunidad.

Invitamos a nuestras vecinas y vecinos a seguir colaborando con el cuidado de la ciudad, denunciando este tipo de hechos y protegiendo lo que es de todos.