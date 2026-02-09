Repercusiones por el holgado triunfo de Sanae Takaichi en las elecciones anticipadas de Japón

La coalición gobernante de Japón, liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, superó los dos tercios en la Cámara de Representantes tras las elecciones anticipadas del domingo, victoria que fue saludada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como por la Unión Europea, mientras que China rechazó nuevamente la posición de Tokio sobre Taiwán.

TOKIO (Xinhua/NA).- El bloque gobernante, compuesto por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de Innovación de Japón (PIJ), consiguió 352 escaños, en la cámara de 465 bancas, informó la emisora ​​pública NHK la madrugada del lunes y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El principal partido de oposición de Japón, la Alianza Centrista para la Reforma, formada en enero por el Partido Democrático Constitucional de Japón y el partido Komeito, vio su recuento de escaños reducido drásticamente a 49 desde el recuento preelectoral de 172, informó NHK, citada por la Agencia Xinhua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apresuró a felicitar a Takaichi por su “victoria aplastante” y agregó que había sido un honor para él respaldar su campaña unos días antes.

“Es una líder muy respetada y popular”, dijo Trump en su red Truth Social.

Trump agregó: “Le deseo mucho éxito en la aprobación de su agenda conservadora de paz a través de la fuerza”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sumó a las felicitaciones a Takaichi y llamó a “profundizar” su asociación estratégica, destacó el portal DW.

“Cálidas felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi por su histórica victoria en las elecciones”, dijo Von der Leyen a través de redes sociales, y añadió que desea “un renovado impulso para profundizar la asociación estratégica entre la UE y Japón en todos los ámbitos, desde la competitividad y la innovación hasta la cooperación en seguridad económica y estabilidad global”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también felicitó a la primera ministra “tras su decisiva victoria” y dijo que espera “colaborar estrechamente” en profundizar la cooperación entre ambos socios.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, apuntó que “una sólida alianza entre la UE y Japón y una colaboración continua son clave para la estabilidad económica mundial”.

Por su parte, China instó nuevamente a Japón a retractarse de las “declaraciones erróneas” de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán y a demostrar su sinceridad fundamental en la salvaguardia de la base política de las relaciones chino-japonesas mediante acciones concretas, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, según la agencia Xinhua.

El portavoz Lin Jian hizo estas declaraciones en una rueda de prensa habitual después de que la coalición gobernante japonesa, compuesta por el Partido Liberal Democrático y el Partido de la Innovación de Japón, obtuviera una mayoría de más de dos tercios en la Cámara de Representantes tras las elecciones generales del domingo.

Lin indicó que las elecciones son un asunto interno de Japón, pero que algunos problemas estructurales y tendencias ideológicas profundamente arraigados reflejados en estas elecciones merecen una profunda reflexión por parte de personas perspicaces de todos los ámbitos de la sociedad japonesa y de la comunidad internacional.

La elección anticipada fue convocada apenas tres meses después de que Takaichi asumiera el cargo en octubre, una decisión inusual en la política japonesa. La mandataria buscó capitalizar su alta popularidad antes de que los escándalos de financiación y vínculos religiosos que afectaron históricamente al PLD erosionaran su imagen.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Mandataria Sanae Takaichi. FOTO NA: ARCHIVO.