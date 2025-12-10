Repavimentaron otro tramo de la calle 12 de Octubre

La Municipalidad de Ushuaia continúa con el plan de recuperación de la red vial de la ciudad, en cuyo marco personal del área de Servicios Públicos avanzó en la repavimentación de la calle 12 de Octubre, en el tramo comprendido entre Primer Argentino y Marcos Zar, incluido el sector conocido como “las seis esquinas”.

USHUAIA.- Los trabajos consistieron en el fresado del sector a reparar y en la aplicación de una emulsión que facilita la adherencia, previo a la colocación de la carpeta asfáltica.

Finalmente, se volcaron 90 toneladas de asfalto que cubrieron una superficie aproximada de 670 metros cuadrados.

Cabe recordar que anteriormente se repavimentó el tramo de la calle 12 de Octubre que se extiende desde Karukinka hasta la avenida Malvinas Argentinas.

Todas las tareas fueron realizadas con personal y maquinaria propia del Municipio, utilizando asfalto elaborado en la planta municipal, fortaleciendo la capacidad operativa y la autonomía en la ejecución de obras viales.