Repavimentación en calles de las Seis Esquinas

“Estas acciones forman parte del plan de repavimentación que realizamos con la planta de asfalto municipal”, indicó Irupé Petrina, subsecretaria de Coordinación y Gestión de Obras Públicas.

USHUAIA.- Personal de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de Obras Públicas, de la Municipalidad, está llevando adelante un operativo de fresado que abarca el tramo comprendido desde 12 de Octubre hasta Malvinas Argentinas.

La responsable de la Subsecretaría, Irupé Petrina indicó que “estamos avanzando con trabajos de fresado en un sector de alto tránsito, combinando recursos propios y de empresas contratadas, para garantizar mayor rapidez y calidad en la intervención”.

Además, precisó que sobre los sectores ya fresados se realizarán tareas de regado y emulsión del asfalto, paso previo indispensable para la posterior colocación del material caliente.

De la misma manera ahondó que “estas acciones forman parte del plan de repavimentación que realizamos con la planta de asfalto municipal, lo que nos permite optimizar tiempos, reducir costos y mejorar la respuesta ante la demanda de mantenimiento urbano”.

No obstante anticipó que “estos trabajos van a continuar de manera programada durante los próximos días, motivo por el cual solicitamos a los vecinos y vecinas circular por la zona con precaución para contribuir con la seguridad vial y la de los trabajadores”.

Espacios verdes

Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia retomó los trabajos de corte de pasto en espacios verdes del centro de la ciudad tras el fin de semana largo.

Las tareas se concentraron en distintos sectores ubicados entre las avenidas Prefectura Naval y Maipú.

Además, está previsto continuar en el Paseo del Centenario y en la avenida Hipólito Yrigoyen entre la Rotonda de las Banderas y La Tranquera.

Paralelamente, se avanzó en la recolección de residuos dispersos y voluminosos, y en la provisión de agua en distintos barrios.