La Municipalidad desarrolló este miércoles una nueva jornada de obras viales en el marco del plan de mejoramiento y recuperación de la infraestructura urbana, con la repavimentación de la calle 12 de Octubre, comprendida entre Karukinka y Malvinas Argentinas.

USHUAIA.- Los equipos municipales trabajaron sobre 240 metros lineales y una superficie total de 910 metros cuadrados, donde se colocaron 90 toneladas de asfalto elaborado íntegramente en la planta municipal. La producción propia permitió sostener el ritmo de trabajo y garantizar la disponibilidad del material durante toda la jornada.

Durante la jornada, el intendente Walter Vuoto se acercó a dialogar con los responsables de la obra y los trabajadores municipales que realizan los trabajos en la arteria.

La subsecretaria de Gestión de Obra Pública, Irupé Petrina, detalló que “en este sector ya habíamos realizado tareas de fresado y aplicamos también riego de imprimación, pasos fundamentales para asegurar la correcta adherencia del nuevo pavimento. Hoy avanzamos con la colocación del asfalto producido por la planta municipal, con personal técnico y maquinaria propia”.

Asimismo, la funcionaria indicó que “en los próximos días vamos a continuar con la intervención en calle Fitz Roy y retomaremos los trabajos en 12 de Octubre, entre Primer Argentino y Marcos Zar, donde ya efectuamos el fresado correspondiente. El objetivo es completar este circuito garantizando mejores condiciones de transitabilidad y mayor durabilidad en la calzada”.