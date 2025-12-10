Renzo Monchietti Águila, campeón nacional de tiro con arco

El joven riograndense, de 16 años, obtuvo el título en la Final Nacional realizada en San Miguel de Tucumán. Integró el equipo fueguino junto a Manuel Morillas y se destacaron entre más de 230 competidores del país.

RÍO GRANDE.- El deportista local Renzo Monchietti Águila, de 16 años, se coronó campeón nacional por equipos en una competencia de tiro con arco realizada entre el 21 y el 23 de noviembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El equipo fueguino, integrado por Renzo Monchietti Águila y Manuel Morillas.

Más de 234 arqueros de distintas provincias participaron del evento denominado “Final Nacional al Aire Libre”, organizado en la Escuela de Arco de San Miguel. En esa instancia, el equipo fueguino integrado por Monchietti Águila y Manuel Morillas exhibió el alto nivel deportivo de la Asociación Fueguina de Tiro con Arco (AFTA) de esta ciudad.

Renzo compitió en la categoría Sub-18, modalidad Recurvado Olímpico; mientras que Morillas participó en la modalidad Tradicional. En total, la categoría reunió a nueve equipos provenientes de La Rioja, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal y Tierra del Fuego; en esta competencia también hubo deportistas de Ushuaia. La competencia se realizó en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Monchietti Águila fue, además, el único representante de la Patagonia que consiguió un triunfo en esta edición del torneo nacional.