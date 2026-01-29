Renuevan el aeropuerto de Chapelco y lo llevan a nivel internacional



El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Aeropuerto Chapelco de San Martín de los Andes, avanza en una de las transformaciones más importantes de su historia con una renovación integral que lo posicionará como un referente aeroportuario a nivel nacional e internacional. La obra busca acompañar el crecimiento sostenido del turismo en la región y mejorar de manera sustancial la experiencia de los pasajeros.

NEUQUEN.- La modernización contempla la duplicación de la superficie cubierta, que pasará de 1.000 a más de 2.000 metros cuadrados, y la incorporación de infraestructura y tecnología de vanguardia. Los trabajos están a cargo de la empresa Nova Fusión, cuyo proyecto apunta a combinar funcionalidad, eficiencia operativa y una fuerte identidad arquitectónica vinculada al paisaje patagónico.

Según explicó el arquitecto Carlos Caputo, el diseño respeta la estética original del edificio, manteniendo el estilo de montaña característico del aeropuerto, con el uso de materiales nobles y terminaciones que refuerzan su integración con el entorno natural. La fachada conservará elementos emblemáticos como el techo de madera, los tirantes expuestos y el revestimiento de laja negra.

Entre las principales mejoras, se destaca la ampliación del hall central y del área comercial, que duplicará su capacidad al pasar de cuatro a ocho locales. También se sumarán nuevos sanitarios accesibles, una cafetería en planta baja, oficinas administrativas renovadas y espacios actualizados para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En las áreas de embarque y arribos se optimizará la circulación, con dos salidas independientes que permitirán agilizar el flujo de pasajeros.

La obra incluye, además, un nuevo sistema de gestión de equipaje con seguimiento en tiempo real y la instalación de paneles solares, reforzando el perfil sustentable de la terminal. Con estas mejoras, Chapelco se prepara para recibir un mayor caudal de vuelos y consolidarse como una infraestructura clave para el desarrollo turístico y económico del sur argentino.

Recordamos que el Gobierno de Neuquén anunció la preadjudicación de la concesión del centro de esquí Cerro Chapelco a la empresa Transportes Don Otto S.A., que ya opera en el Cerro Catedral (Río Negro) y La Hoya (Chubut).

