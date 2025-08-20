Renata Godoy, quinta en los Juegos Panamericanos Junior

Tras una irregular primera jornada, la ushuaiense Renata Godoy se ubica quinta en la prueba de heptatlón de los II Juegos panamericanos Junior (Sub 13), que se disputan en Asunción del Paraguay.

RIO GRANDE.- Al cabo de las primeras cuatro pruebas, la atleta fueguina suma 2.912 puntos. Por el momento, las medallas se las reparten la brasileña Ana Luisa Ferraz (3.334); la canadiense Isabella Goudros (3.297); y la paraguaya Ana Paula Argüello (3.259). RENATA GODOY. A la izquierda, a punto de iniciar la carrera en uno de sus intentos en salto en alto. A la derecha, recibiendo las indicaciones de Lucas Doffo. Hoy finalizará el heptatlón.

El certamen de siete pruebas concluirá hoy, con el salto en largo (18:00); el lanzamiento de jabalina (600 gramos) (19:35); y los 800 metros planos (20:45).

El campeón de cada prueba logrará el pase para los 20° Juegos Panamericanos, a efectuarse en Lima, en 2027.

Paso a paso

En el arranque de la jornada en la capital paraguaya, la deportista de 20 años entrenada por el profesor Lucas Doffo (quien también integra la delegación argentina) se ubicó 5° en la primera serie de los 100 metros con vallas, con una marca de 15.18, obteniendo 818 puntos.

Poco después de las 10:00 comenzó en salto en alto, suspendiéndose el mismo a las 11:05, cuando 9 de las 10 participantes habían superado el listón en 1,60 metros. La tormenta, pronosticada para las 13:00, se adelantó un par de horas.

La actividad se reanudó a las 17:05, y Godoy superó la varilla en 1,63 (3°, con 771 puntos). Luego vendría el impulso de la bala (4 kilos), donde quedó 4°, con un mejor intento de 11,30 metros (615 puntos). Y el día concluyó con el doble hectómetro, donde la argentina registró 27.04 (5°; 708 puntos).

En todas las pruebas hubo abandonos, o descalificaciones, o bien alguien que no consiguió la marca, y solamente 7 de las 10 anotadas cuentas con posibilidades de treparse al podio.

PRUEBA 1 (100 METROS CON VALLAS)

Serie 1 (velocidad del viento: +1,2 metros/segundo)

P/Atleta País Marca Reacc. Pts.

1.Rosmaiby Quesada (2006) Cuba 13.71 0.147 1.020

2.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 13.93 0.136 988

3.Tainara Mees (2004) Brasil 14.03 0.202 974

4.Ana González (2005) El Salvador 14.29 0.198 938

5.Renata Godoy (2005) Argentina 15.18 0.235 818

Serie 2 (velocidad del viento: +1,6 metros/segundo)

P/Atleta País Marca Reacc. Pts.

1.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 13.58 s/datos 1.039

2.Isabella Goudros (2003) Canadá 13.62 s/datos 1.033

3.Kellys Madrazo (2004) Cuba 14.06 s/datos 970

4.Valeria Páez (2004) México 14.76 s/datos 874

Ab.Sherika Christie (2004) Jamaica —- —— —-

PRUEBA 2 (SALTO EN ALTO)

P/Atleta País Marca Pts. 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72

1.Ana González (2005) El Salvador 1,69 842 – – – – – o o o o xxx

2.Kellys Madrazo (2004) Cuba 1,66 806 – – – – – o o xo xxx

3.Renata Godoy (2005) Argentina 1,63 771 o – o – xo xo xo xxx

4.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 1,63 771 – o o xxo xxo xxo xxo xxx

5.Tainara Mees (2004) Brasil 1,60 736 – o o o o o xxx

6.Valeria Páez (2004) México 1,60 736 – o o o o xo xxx

6.Isabella Goudros (2003) Canadá 1,60 736 – – o o o xo xxx

6.Sherika Christie (2004) Jamaica 1,60 736 – – – o o xo xxx

9.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 1,60 736 – o o xo o xo xxx

X-Rosmaiby Quesada (2006) Cuba sm —- – – – – – xxx

Nota: – (rehusado); o (válido); x (nulo).

PRUEBA 3 (BALA/4 KILOS)

P/Atleta País Marca Pts. Int.1 Int.2 Int.3

1.Tainara Mees (2004) Brasil 13,23 743 12,25 13,23 11,63

2.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 11,84 651 11,84 11,70 11,58

3.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 11,43 623 11,33 10,78 11,43

4.Renata Godoy (2005) Argentina 11,30 615 11,30 11,28 10,75

5.Kellys Madrazo (2004) Cuba 11,01 596 11,01 X 10,36

6.Sherika Christie (2004) Jamaica 10,83 584 10,83 X X

7.Valeria Páez (2004) México 10,26 546 10,26 9,99 9,52

8.Isabella Goudros (2003) Canadá 9,90 533 X 9,44 9,90

9.Ana González (2005) El Salvador 8,71 445 8,09 8,32 8,71

PRUEBA 4 (200 METROS PLANOS)

P/Atleta País Marca Reacc. Pts.

1.Isabella Goudros (2003) Canadá 23.75 0.176 1.005

2.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 24.77 0.230 908

3.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 25.11 0.202 877

4.Ana González (2005) El Salvador 26.16 0.223 783

5.Renata Godoy (2005) Argentina 27.04 0.281 708

6.Valeria Páez (2004) México 27.09 0.179 704

Ab.Tainara Mees (2004) Brasil —- 0.240 —-

Dq.Kellys Madrazo (2004) Cuba —- 0.238 —-

Velocidad del viento: -0,2 metros/segundo.

POSICIONES PARCIALES (4 PRUEBAS)

P/Atleta País Pts.

1.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 3.334

2.Isabella Goudros (2003) Canadá 3.297

3.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 3.259

4.Ana González (2005) El Salvador 3.008

5.Renata Godoy (2005) Argentina 2.912

6.Valeria Páez (2004) México 2.860

7.Tainara Mees (2004) Brasil 2.453

8.Sherika Christie (2004) Jamaica 1.320

9.Rosmaiby Quesada (2006) Cuba 1.020

X.Kellys Madrazo (2004) Cuba DQ