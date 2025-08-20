Deportes

Renata Godoy, quinta en los Juegos Panamericanos Junior

miércoles 20 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Tras una irregular primera jornada, la ushuaiense Renata Godoy se ubica quinta en la prueba de heptatlón de los II Juegos panamericanos Junior (Sub 13), que se disputan en Asunción del Paraguay.

RIO GRANDE.- Al cabo de las primeras cuatro pruebas, la atleta fueguina suma 2.912 puntos. Por el momento, las medallas se las reparten la brasileña Ana Luisa Ferraz (3.334); la canadiense Isabella Goudros (3.297); y la paraguaya Ana Paula Argüello (3.259).

RENATA GODOY. A la izquierda, a punto de iniciar la carrera en uno de sus intentos en salto en alto. A la derecha, recibiendo las indicaciones de Lucas Doffo. Hoy finalizará el heptatlón.

El certamen de siete pruebas concluirá hoy, con el salto en largo (18:00); el lanzamiento de jabalina (600 gramos) (19:35); y los 800 metros planos (20:45).

El campeón de cada prueba logrará el pase para los 20° Juegos Panamericanos, a efectuarse en Lima, en 2027.

Paso a paso

En el arranque de la jornada en la capital paraguaya, la deportista de 20 años entrenada por el profesor Lucas Doffo (quien también integra la delegación argentina) se ubicó 5° en la primera serie de los 100 metros con vallas, con una marca de 15.18, obteniendo 818 puntos.

Poco después de las 10:00 comenzó en salto en alto, suspendiéndose el mismo a las 11:05, cuando 9 de las 10 participantes habían superado el listón en 1,60 metros. La tormenta, pronosticada para las 13:00, se adelantó un par de horas.

La actividad se reanudó a las 17:05, y Godoy superó la varilla en 1,63 (3°, con 771 puntos). Luego vendría el impulso de la bala (4 kilos), donde quedó 4°, con un mejor intento de 11,30 metros (615 puntos). Y el día concluyó con el doble hectómetro, donde la argentina registró 27.04 (5°; 708 puntos).

En todas las pruebas hubo abandonos, o descalificaciones, o bien alguien que no consiguió la marca, y solamente 7 de las 10 anotadas cuentas con posibilidades de treparse al podio.

PRUEBA 1 (100 METROS CON VALLAS)

Serie 1 (velocidad del viento: +1,2 metros/segundo)

P/Atleta         País     Marca Reacc. Pts.

1.Rosmaiby Quesada (2006) Cuba   13.71   0.147   1.020

2.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay         13.93   0.136   988

3.Tainara Mees (2004)          Brasil  14.03   0.202   974

4.Ana González (2005)          El Salvador     14.29   0.198   938

5.Renata Godoy (2005)         Argentina       15.18   0.235   818

Serie 2 (velocidad del viento: +1,6 metros/segundo)

P/Atleta         País     Marca Reacc. Pts.

1.Ana Luisa Ferraz (2003)    Brasil  13.58   s/datos 1.039

2.Isabella Goudros (2003)     Canadá            13.62   s/datos 1.033

3.Kellys Madrazo (2004)      Cuba   14.06   s/datos 970

4.Valeria Páez (2004)            México           14.76   s/datos 874

Ab.Sherika Christie (2004)   Jamaica           —-      ——   —-

PRUEBA 2 (SALTO EN ALTO)

P/Atleta         País     Marca Pts.     1,45     1,48     1,51     1,54     1,57     1,60     1,63     1,66            1,69     1,72

1.Ana González (2005)          El Salvador     1,69     842      –          –          –          –          –            o          o          o          o          xxx

2.Kellys Madrazo (2004)      Cuba   1,66     806      –          –          –          –          –          o            o          xo        xxx

3.Renata Godoy (2005)         Argentina       1,63     771      o          –          o          –          xo            xo        xo        xxx

4.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay         1,63     771      –          o          o          xxo      xxo            xxo      xxo      xxx

5.Tainara Mees (2004)          Brasil  1,60     736      –          o          o          o          o          o            xxx

6.Valeria Páez (2004)            México           1,60     736      –          o          o          o          o            xo        xxx

6.Isabella Goudros (2003)     Canadá            1,60     736      –          –          o          o          o            xo        xxx

6.Sherika Christie (2004)      Jamaica           1,60     736      –          –          –          o          o            xo        xxx

9.Ana Luisa Ferraz (2003)    Brasil  1,60     736      –          o          o          xo        o          xo            xxx

X-Rosmaiby Quesada (2006)            Cuba   sm       —-      –          –          –          –          –            xxx

Nota: – (rehusado); o (válido); x (nulo).     

PRUEBA 3 (BALA/4 KILOS)

P/Atleta         País     Marca Pts.     Int.1    Int.2    Int.3

1.Tainara Mees (2004)          Brasil  13,23   743      12,25   13,23   11,63

2.Ana Luisa Ferraz (2003)    Brasil  11,84   651      11,84   11,70   11,58

3.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay         11,43   623      11,33   10,78   11,43

4.Renata Godoy (2005)         Argentina       11,30   615      11,30   11,28   10,75

5.Kellys Madrazo (2004)      Cuba   11,01   596      11,01   X         10,36

6.Sherika Christie (2004)      Jamaica           10,83   584      10,83   X         X

7.Valeria Páez (2004)            México           10,26   546      10,26   9,99     9,52

8.Isabella Goudros (2003)     Canadá            9,90     533      X         9,44     9,90

9.Ana González (2005)          El Salvador     8,71     445      8,09     8,32     8,71

PRUEBA 4 (200 METROS PLANOS)

P/Atleta         País     Marca Reacc. Pts.

1.Isabella Goudros (2003)     Canadá            23.75   0.176   1.005

2.Ana Luisa Ferraz (2003)    Brasil  24.77   0.230   908

3.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay         25.11   0.202   877

4.Ana González (2005)          El Salvador     26.16   0.223   783

5.Renata Godoy (2005)         Argentina       27.04   0.281   708

6.Valeria Páez (2004)            México           27.09   0.179   704

Ab.Tainara Mees (2004)       Brasil  —-      0.240   —-

Dq.Kellys Madrazo (2004)    Cuba   —-      0.238   —-

Velocidad del viento: -0,2 metros/segundo.

POSICIONES PARCIALES (4 PRUEBAS)

P/Atleta         País     Pts.

1.Ana Luisa Ferraz (2003)    Brasil  3.334

2.Isabella Goudros (2003)     Canadá            3.297

3.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay         3.259

4.Ana González (2005)          El Salvador     3.008

5.Renata Godoy (2005)         Argentina       2.912

6.Valeria Páez (2004)            México           2.860

7.Tainara Mees (2004)          Brasil  2.453

8.Sherika Christie (2004)      Jamaica           1.320

9.Rosmaiby Quesada (2006) Cuba   1.020

X.Kellys Madrazo (2004)     Cuba   DQ

