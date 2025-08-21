Renata Godoy quedó cuarta en los Panamericanos Junior

La ushuaiense Renata Godoy concluyó cuarta en el heptatlon de los II Juegos Panamericanos Junior (Sub 23), que se disputan en Asunción del Paraguay.

RIO GRANDE.- La representante argentina sumó un total de 4.875 puntos al cabo de las siete pruebas, mejorando una posición respecto a la jornada del martes.

En la víspera, se ubicó séptima en el salto en largo, con un mejor intento de 5,21 metros (621 puntos). Allí se impuso la canadiense Isabella Goudros –a la postre campeona-, con 6,17 metros (902 puntos). PODIO. Con la brasileña Ferraz (2°), la canadiense Goudros (1°) y la paraguaya Argüello (3°).

En la penúltima prueba se observó la mejor actuación de la entrenada por el profesor Lucas Doffo, quien también integró la delegación de Argentina en esta cita continental. Godoy lanzó el implemento de 600 gramos hasta los 38,31 metros (635), encabezando el listado.

Y por último, fue quinta en los 800 metros planos, con 2:28.57 (711 puntos).

El podio

El título quedó en poder de la mencionada canadiense Isabella Goudros, con 5.561 puntos, tras ganar de punta a punta los 800 metros en 2:15.93.

La escoltó la brasileña Ana Luisa Ferraz, con 5.508 unidades, quien también la siguió en la última prueba (2:17.82). Mientras que el bronce le correspondió a la paraguaya Ana Paula Argüello, con 5.249.

PRUEBA 5 (SALTO EN LARGO)

P/Atleta País Marca Pts. Intento 1 Intento 2 Intento 3

1.Isabella Goudros (2003) Canadá 6,17 902 6,09 (+0,1) 6,16 (-0,3) 6,17 (+0,6)

2.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 5,82 795 5,78 (+0,3) 5,82 (+0,7) 5,49 (+0,4)

3.Kellys Madrazo (2004) Cuba 5,73 768 5,58 (+0,3<) 5,38 (+0,5) 5,73 (+0,5)

4.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 5,67 750 5,53 (+0,1) 5,66 (+0,3) 5,67 (+0,6)

5.Valeria Páez (2004) México 5,41 674 5,18 (-0,3) X 5,41 (+0,2)

6.Ana González (2005) El Salvador 5,30 643 X X 5,30 (+0,5)

7.Renata Godoy (2005) Argentina 5,21 617 5,21 (-0,3) 5,03 (+0,4) 5,18 (+0,4)

Nota: entre paréntesis aparece la velocidad del viento (metros/segundo) en cada intento.

PRUEBA 6 (JABALINA/600 GRAMOS)

P/Atleta País Marca Pts. Int.1 Int.2 Int.3

1.Renata Godoy (2005) Argentina 38,31 635 33,25 38,31 36,41

2.Valeria Páez (2004) México 35,35 578 34,09 35,35 33,26

3.Kellys Madrazo (2004) Cuba 35,01 572 34,73 X 35,01

4.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 34,46 561 34,46 X X

5.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 32,60 526 29,62 32,60 X

6.Isabella Goudros (2003) Canadá 30,31 482 29,81 29,89 30,31

7.Ana González (2005) El Salvador 22,54 336 X 22,54 X

Nota: X (intento nulo).

POSICIONES FINALES

P/Atleta País Pts.

1.Isabella Goudros (2003) Canadá 5.561

2.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 5.508

3.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 5.249

4.Renata Godoy (2005) Argentina 4.875

5.Valeria Páez (2004) México 4.825

6.Ana González (2005) El Salvador 4.802

7.Kellys Madrazo (2004) Cuba 4.395

Abandonaron: Tainara Mees (Brasil/2004) 2.453; Sherika Christie (Jamaica/2004) 1.320; Rosmaiby Quesada (Cuba/2006) 1.020.

PRUEBA 7 (800 METROS PLANOS)

P/Atleta País Marca Pts. Vuelta 1 Vuelta 2

1.Isabella Goudros (2003) Canadá 2:15.93 880 1:04.86 (1°) 1:11.07 (2°)

2.Ana Luisa Ferraz (2003) Brasil 2:17.82 853 1:08.19 (3°) 1:09:63 (1°)

3.Ana González (2005) El Salvador 2:20.65 815 1:05.82 (2°) 1:14.83 (3°)

4.Valeria Páez (2004) México 2:28.37 713 1:11.21 (5°) 1:17.16 (5°)

5.Renata Godoy (2005) Argentina 2:28.57 711 1:11.54 (7°) 1:17.03 (4°)

6.Kellys Madrazo (2004) Cuba 2:30.77 683 1:11.36 (6°) 1:19.41 (6°)

7.Ana Paula Argüello (2003) Paraguay 2:31.14 679 1:08.96 (4°) 1:22.18 (7°)