Relax le ganó la final a Picarones, tercero Los Manyines

A lo largo del fin de semana se jugó en la Casa del Deporte (Margen Sur) el 2° Torneo Mixto Libre de Voleibol, organizado por el Club Universitario (el primero se realizó hace un mes y medio, en el mismo lugar).

RIO GRANDE.- Los cinco equipos anotados se midieron todos contra todos, en partidos al mejor de 5 sets (ninguno llegó al tie break). FIGURAS II. Braian Ponce (Picarones) remata ante el bloqueo de Santiago Reynoso (Picarones).

Relax se alzó con el título, al imponerse anteayer por 3-1 a Picarones, mientras que el tercer lugar le correspondió a Los Manyines, luego del 3-0 ante Acme, completándose las posiciones con La Rompe.

La ronda final CAMPEON. Relax finalizó invicto el torneo, el segundo mixto libre organizado por Universitario. SUBCAMPEON. Picarones accedió a la final, y comenzó ganando ese juego decisivo. TERCERO. Los Manyines consiguió tres victorias, después cayó ante los finalistas, y derrotó a Acme.

Relax, que en el inicio de la jornada dominical mantuvo el invicto al barrer a Los Manyines, en la definición del primer puesto de la etapa clasificatoria, repitió el 3-0 del primer día frente a Acme, en el arranque de las semifinales.

En el otro cruce, ya con la presencia de Braian Ponce, superó por 3-1 a Los Manyines, que en el siguiente turno –como adelantáramos- batió en sets corridos a Acme, adjudicándose la tercera posición. CUARTO. Acme volvió a presentar a su experimentada formación, tras el certamen de diciembre.

A la hora de la final el duelo principal lo iban a sostener los centrales (y capitanes) de cada sexteto: el mencionado Ponce ante Valentín Robles (quien se desempeña en las inferiores de Ferro Carril Oeste).

Aquel fue absolutamente decisivo para que Picarones se alzara con el primer set, con 15 (9 de ataque, 4 de contra, más 1 saque y 1 bloqueo) de los 17 que logró su equipo, vencedor por un estrecho 25-23.

No obstante, el juvenil (7) junto a Santiago Reynoso (5) equilibró la situación con un amplio 25-8 para los amarillos. Dos aces de este último, y un boqueo de aquél, significaron el 16-7 para los suyos, en el tercer capítulo, que se llevarían por 25-17, después que el oponente se acercara a dos puntos (20-22).

En el cuarto, tras la paridad inicial (5-5), el ganador no encontró mucha oposición, y lo cerró con una tapa de Robles sobre Ponce (25-17).

2° TORNEO MIXTO LIBRE – CLUB UNIVERSITARIO

N° Ronda Partido Resultado

01 Fecha 1 La Rompe-Acme 1-3 (9-25/25-23/20-25/6-25)

02 Fecha 1 Los Manyines-Picarones 3-0 (25-14/25-7/25-13)

03 Fecha 2 Relax-La Rompe 3-0 (25-15/25-23/25-19)

04 Fecha 2 Acme-Los Manyines 1-3 (16-25/25-19/11-25/17-25)

05 Fecha 3 Picarones-Relax 0-3 (23-25/13-25/24-26)

06 Fecha 3 La Rompe-Los Manyines 1-3 (11-25/10-25/25-22/14-25)

07 Fecha 4 Acme-Picarones 1-3

08 Fecha 4 Los Manyines-Relax 0-3

09 Fecha 5 Picarones-La Rompe 3-0 (25-8/25-10/25-22)

10 Fecha 5 Acme-Relax 1-3 (25-16/16-25/19-25/16-25)

11 Semifinal 1 Relax (1°)-Acme (4°) 3-0 (20-25/19-25/20-25)

12 Semifinal 2 Los Manyines (2°)-Picarones (3°) 1-3 (21-25/25-14/23-25/23-25)

13 3° puesto Los Manyines-Acme 3-0 (25-16/25-21/25-13)

14 Final Relax-Picarones 3-1 (23-25/25-8/25-20/25-17)

RELAX 3 – 0 PICARONES

N°/Jugador A C S B T +/- N°/Jugador A C S B T +/-

10.Yáñez 1 2 5 0 8 +3 4.C.Cortez 0 0 1 0 1 -1

7.Oyarzún 1 3 1 0 5 0 11.Barría 0 2 0 0 2 -2

6.V.Robles (c) 11 9 3 2 25 +20 6.B.Ponce (c) 20 8 6 2 36 +25

8.Medina 1 2 0 0 3 -2 10.Juárez 0 0 0 0 0 -4

9.A.Reyes 0 1 2 0 3 0 5.Pardini 0 0 0 1 -2

0.S.Reynoso 7 15 3 0 25 +18 9.Ramírez 0 1 0 0 1 -1

2.Andrada 0 0 0 0 0 -1

8.Mondaca 2 0 2 0 4 -1

E: L.Huangal 21 32 14 2 69 +35 E: Bazán 22 11 9 3 45

Líberos: 4.Aguilar (-4) (R); 7.Vestidelli (-3) (P). No ingresaron: 3.Lombide, 5.Suárez, 15.Dacunda (R). Parciales: 1° set: Picarones 25-23 (2-5/10-9/15-13/20-18), en 19’. 2° et: Relax 25-8 (5-3/10-4/15-5/20-6), en 17’. 3°: Relax 25-20 (4-5/10-5/15-7/20-16), en 22’. 4° set: Relax 25-17 (5-2/10-6/15-7/20-11), en 23’. Puntos: por errores del contrario: Relax 29, Picarones 25; total: Relax 98, Picarones 70. Ataques (2/3/4/zaguero): Relax 53 (3/36/7/7), Picarones 33 (2/15/8/8). Duración: 1h35m. Arbitros: Daniela Medina (1°)/Hernán Cepeda (2°). Gimnasio: Casa del Deporte (28/01). Motivo: final 2° Torneo Mixto Libre del Club Universitario. Nota: A (ataque), C (contraataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), +/- (balance positivos/negativos).