Reino Unido detona munición real en las Islas

Fuerzas del Reino Unido completaron ensayos con detonaciones reales en territorio usurpado. Admiten la necesidad de marcar presencia en Malvinas.

REDACCIÓN DE URGENTE24.- La presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas tuvo un nuevo episodio de prácticas con munición real sobre terreno. En un extenso artículo propagandístico, el Ministerio de Defensa del país británico dio cuenta de las ejercitaciones como parte de un plan de presencia y permanencia en el archipiélago de Argentina.

Bajo la premisa de “entrenar donde realmente importa”, la Compañía B del Primer Batallón del Regimiento Real Irlandés completó prácticas con detonaciones de munición real y despliegues logísticos en un terreno que fue calificado como “desafiante”. El hecho se suma a una serie de despliegues que el Reino Unido aceleró en los últimos meses ante el crecimiento de las tensiones a nivel global.

Las patrullas y ejercicios como el ejercicio final tienen un doble propósito: capacitar a los soldados en uno de los entornos más exigentes en los que opera el Ejército, a la vez que tranquilizan a la población local y refuerzan la soberanía del Reino Unido. El entrenamiento en las Malvinas no es teórico, sino una preparación basada en la realidad, admitió el Ministerio de Defensa británico.

Según la descripción británica, las Malvinas suponen el mayor desafío militar en términos logísticos dada su distancia con las islas de Gran Bretaña y la dificultad de autosuficiencia que presenta el terreno.

Reino Unido y más propaganda

Aisladas en el Atlántico Sur y separadas del Reino Unido por miles de kilómetros, las islas son de una belleza impactante e implacable, ofreciendo un entorno de entrenamiento único en cualquier otro lugar donde el Ejército Británico opere habitualmente, ponderó el artículo.

La propaganda sobre la ocupación dio además cuenta de la visión que los soldados británicos mantienen sobre el terreno malvinense. “Las Malvinas se definen por su exposición: páramos abiertos, turberas, terrenos rocosos y costas escarpadas, todo ello moldeado por vientos y lluvias casi constantes. Los soldados que intentaron describir las islas en pocas palabras respondieron unánimemente: frío, húmedo y ventoso”, explicaron.

El aumento de los ejercicios británicos en Malvinas coincidió además con la ejecución del rearme parcial que Argentina comenzó a mediados de 2024. Con la llegada de los aviones F-16 Fighting Falcon al país como hecho más significativo, la tensión militar de los ocupantes aceleró la propaganda de la presencia en las islas, algo que forma parte de la estrategia de disuasión admitida por el Gobierno británico.

Al mismo tiempo, las relaciones diplomáticas que parecían fluir a una etapa de mayor diálogo se entorpecieron por declaraciones cruzadas. Cuando el presidente Javier Milei admitió públicamente un mayor nivel de diálogo y negociaciones para el levantamiento de las sanciones materiales sobre equipos militares, el Gobierno británico desmintió esas versiones liberadas a la prensa.

Críticas británicas

En medio de la apuesta por reforzar la presencia militar en las islas, parte del Gobierno británico introdujo cuestionamientos ante el elevado costo que demanda la logística de defensa de un territorio aislado a más de 12.000 kilómetros de Londres. Con el gasto público bajo la lupa e hipótesis de conflicto más potentes en la propia Europa, legisladores y especialistas abrieron preguntas sobre las ventajas que reviste la inversión para la protección de los isleños.