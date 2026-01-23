Reinaron los empates

Los tres primeros encuentros de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) finalizaron sin victorias.

BUENOS AIRES (NA).- En el primer turno, Aldosivi de Mar del Plata y Defensa y Justicia de Florencio Varela igualaron sin goles, en el estadio José María Minella del balneario bonaerense. Durante el primer tiempo, la aproximación más peligrosa llegó a través de un tiro libre de Rubén Botta que exigió a Axel Werner, quien respondió con una buena intervención junto a su palo derecho.

Defensa volvió a inquietar con un desborde de Héctor David Martínez que Juan Miritello no logró definir bajo el arco, y antes del descanso Lucas Souto conectó de cabeza la única llegada de riesgo para el Tiburón.

En el complemento, Aldosivi llegó a los 15’, mediante un disparo de Martín García que Cristopher Fiermarín controló sin inconvenientes.

Más tarde, Banfield (48’ Méndez) y Huracán (84’ Caicedo) terminaron 1-1, en el Sur del Gran Buenos Aires, donde se permitió la presencia de hinchas visitantes. Y en Santa Fe, Unión y Platense igualaron sin abrir el marcador.

La jornada se cerraba con Central Córdoba-Gimnasia (M) e Instituto-Vélez (A). Hoy jugarán 19:00 San Lorenzo-Lanús (A); 20:00 Independiente-Estudiantes (LP) (A); 22:15 Talleres-Newell’s (A) e Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán (B). Mañana, 17:00 Barracas Central-River (B); 19:30 Gimnasia (LP)-Racing (B); 22:00 Rosario Central-Belgrano (B). Y el domingo, 18:30 Boca-Deportivo Riestra (A); 21:00 Tigre-Estudiantes (RC) (B) y Argentinos-Sarmiento (B).