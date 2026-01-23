Deportes

Reinaron los empates

viernes 23 de enero de 2026
Los tres primeros encuentros de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) finalizaron sin victorias.

BUENOS AIRES (NA).- En el primer turno, Aldosivi de Mar del Plata y Defensa y Justicia de Florencio Varela igualaron sin goles, en el estadio José María Minella del balneario bonaerense. Durante el primer tiempo, la aproximación más peligrosa llegó a través de un tiro libre de Rubén Botta que exigió a Axel Werner, quien respondió con una buena intervención junto a su palo derecho.

Defensa volvió a inquietar con un desborde de Héctor David Martínez que Juan Miritello no logró definir bajo el arco, y antes del descanso Lucas Souto conectó de cabeza la única llegada de riesgo para el Tiburón.

En el complemento, Aldosivi llegó a los 15’, mediante un disparo de Martín García que Cristopher Fiermarín controló sin inconvenientes.

Más tarde, Banfield (48’ Méndez) y Huracán (84’ Caicedo) terminaron 1-1, en el Sur del Gran Buenos Aires, donde se permitió la presencia de hinchas visitantes. Y en Santa Fe, Unión y Platense igualaron sin abrir el marcador. 

La jornada se cerraba con Central Córdoba-Gimnasia (M) e Instituto-Vélez (A). Hoy jugarán 19:00 San Lorenzo-Lanús (A); 20:00 Independiente-Estudiantes (LP) (A); 22:15 Talleres-Newell’s (A) e Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán (B). Mañana, 17:00 Barracas Central-River (B); 19:30 Gimnasia (LP)-Racing (B); 22:00 Rosario Central-Belgrano (B). Y el domingo, 18:30 Boca-Deportivo Riestra (A); 21:00 Tigre-Estudiantes (RC) (B) y Argentinos-Sarmiento (B).

