Refugio, feria de libros independiente

Hoy domingo en Refugio del Arte Fueguino presentarán el libro “Cuentos de Malanoche”, de Mingo Gutiérrez, a cargo de Marcial Gutiérrez y Federico Rodríguez.

RIO GRANDE.- ¡Llega REFUGIO, la edición navideña de la Feria del Libro Independiente Fueguina

Participan:

El origen del viento @fede_rodriguez1979

@librosdelfilfil

@artistabernard

@loslibrosdemiriam

La guanaca

Patry de La isla del Títere @titere.isla

Stand de libros usados

A las 16:00 realizamos la presentación del libro “Cuentos de Malanoche”, de Mingo Gutiérrez, a cargo de Marcial Gutiérrez y Federico Rodríguez.

Domingo 7 de diciembre

16 a 20 hs

Refugio del Arte Fueguino

(Perito Moreno 171, 1º piso)

Entrada libre y gratuita. Te esperamos para descubrir, leer y compartir historias