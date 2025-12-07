Agenda Cultural

Refugio, feria de libros independiente

domingo 7 de diciembre de 2025
Hoy domingo en Refugio del Arte Fueguino presentarán el libro “Cuentos de Malanoche”, de Mingo Gutiérrez, a cargo de Marcial Gutiérrez y Federico Rodríguez.

RIO GRANDE.- ¡Llega REFUGIO, la edición navideña de la Feria del Libro Independiente Fueguina

Participan:
El origen del viento @fede_rodriguez1979
@librosdelfilfil
@artistabernard
@loslibrosdemiriam
La guanaca
Patry de La isla del Títere @titere.isla

  • Stand de libros usados

A las 16:00 realizamos la presentación del libro “Cuentos de Malanoche”, de Mingo Gutiérrez, a cargo de Marcial Gutiérrez y Federico Rodríguez.

Domingo 7 de diciembre
16 a 20 hs
Refugio del Arte Fueguino
(Perito Moreno 171, 1º piso)

Entrada libre y gratuita. Te esperamos para descubrir, leer y compartir historias

