Reforma laboral: «Hay derechos adquiridos que se ven tocados”

En diálogo con FM del Pueblo, la ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, se refirió a los trascendidos sobre una posible reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Si bien aún no se presentó un documento oficial, la funcionaria sostuvo que los borradores que circulan generan “una fuerte preocupación” dentro del sector.

“Son trascendidos mediáticos sobre los posibles contenidos de esta suerte de borrador que tiene el Gobierno Nacional sobre el proyecto de reforma laboral. A priori, claramente hay algunas cosas que merecen un rechazo de plano, aunque también creo que merecen una explicación técnica más profunda”, expresó.

La ministra explicó que los puntos difundidos proponen modificaciones de fondo en la relación entre empleadores y trabajadores. “Liberar los acuerdos salariales al plano individual, donde los convenios colectivos no tendrían demasiada injerencia, plantea un escenario en el que pasarían a ser un techo en lugar de un piso”, advirtió. Y agregó: “Hay muchos derechos adquiridos que se ven tocados; estas medidas debilitan al trabajador frente al sector patronal”.

Otro de los aspectos que mencionó fue la incorporación del concepto de “salario dinámico”. “Medir la productividad de un trabajador, quién la mide, con qué parámetros, es objetivo o no… hay tareas donde esa medición no se puede hacer o es muy poco visible. Todo eso genera dudas”, señaló.

Al analizar el escenario político tras las elecciones, Castiglione sostuvo que los resultados reflejan una situación compleja. “A la luz de los resultados, hay un porcentaje importante de la población de Tierra del Fuego que o no se vio afectada, o se vio afectada y no le importa, o algo pasa que realmente han elegido dar el marco al Gobierno nacional para profundizar las medidas que vienen llevando adelante”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en la provincia. “Han hecho mucho daño a Tierra del Fuego, a la gente de la provincia, al sector industrial, a la construcción, al comercio, a las pymes”, aseguró. “Probablemente todo eso se vaya a profundizar si las medidas se profundizan”, añadió.

Por último, la ministra enfatizó que el compromiso del Gobierno provincial será “trabajar al lado de la gente, escuchando, dialogando y llevando propuestas al Congreso para sostener los derechos adquiridos de los trabajadores”.