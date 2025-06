Reestructuran la Policía Federal con el FBI como modelo

Junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Presidente anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones dentro de la fuerza, la cual a partir de ahora se dedicará exclusivamente a la investigación criminal y prevención de delitos complejos.

BUENOS AIRES (NA).- El presidente Javier Milei presentó ayer, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los cambios que se establecerán para reorientar a la Policía Federal Argentina (PFA) como fuerza dedicada a la investigación y prevención de delitos complejos, bajo el modelo del FBI estadounidense.

Para eso, el Gobierno modificó la Ley Orgánica de la Policía Federal 21.965 a través de una normativa publicada en el Boletín Oficial y en la que se dispuso la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) como mayor novedad.

“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos el DFI (Departamento Federal de Investigaciones) al interior de la PFA”, sostuvo el mandatario en un acto que se llevó a cabo en la sede del cuerpo de Policía Montada en el barrio porteño de Palermo.

El DFI se dedicará a los delitos complejos y se basará en las estructuras del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) y la Policía Federal de Brasil, y tendrá como eje prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales.

“Tendremos una Federal no ya focalizada en patrullar la calle, como hacen las policías locales, sino enfocada en la investigación criminal; o sea, una Federal que trabaje en la raíz del delito para eliminarlo de fondo, no en el síntoma; una Federal que identifique y capture a los que dan las órdenes, y no solo a los ladronzuelos que las ejecutan”, destacó el mandatario.

Y agregó que “para eso vamos a capacitar en técnicas investigativas a quienes hoy integran la Federal; incorporar personal nuevo que traiga expertise de distintos trasfondos y competencias, como carreras universitarias, en Abogacía, Psicología Social y Ciencias de la Computación. Así pondremos a la Policía Federal Argentina, en línea con los estándares del FBI”, añadió.

“Y vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta, en materia forense; en materia informática y de comunicación”, insistió.

Milei recordó además que con la Policía Federal “lamentablemente, desde que se hizo el traspaso a la Policía de la Ciudad nunca se terminó de ordenar qué hacer con esta fuerza, dejándola, durante demasiado tiempo, en un limbo que la privó de un propósito claro”.

“Los de azul son los buenos y los malos son los delincuentes. O sea, terminamos con la nefasta lógica del zaffaronismo penal que trataba a las victimarias como víctimas y volvimos al sendero del sentido común”, enfatizó.

Y agregó que esa postura “va mucho más allá de un reploteo de vehículos o nuevas camperas. Es un cambio profundo en cómo está concebida esta institución; un cambio que incluye el reclutamiento y conformación de sus recursos humanos, que incluye su formación profesional, que incluye cómo está diagramada la organización interna, en la institución, y su misma función social y razón de ser”, finalizó el mandatario.

Antes había tomado la palabra Bullrich, quien remarcó que “va a ser esta nueva PFA la que va a generar las condiciones de todo tipo, de investigación, de inteligencia criminal, las funciones que hacen a las pesquisas, de la investigación profunda, para que ningún narcotraficante, ningún criminal, ningún delincuente pueda caminar por las calles de nuestro país o entrar por nuestras fronteras como si nada pasara”.

“Sepan todos y cada uno de los miembros de la Policía Federal Argentina, que hoy ya están en esta fuerza, que todos van a tener cabida, porque toda tarea va a ser importante: aquellos que están en servicio de custodia; aquellos que están en laboratorios; aquellos que están en la calle; aquellos que están haciendo análisis de investigaciones complejas, todos son necesarios”, expresó.