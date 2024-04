Reddit sufre una interrupción generalizada y poco a poco vuelve a estar en línea

“Un problema con el backend de Reddit ha afectado a muchos usuarios de nuestro sitio”, dijo Reddit.

Actualización, 1:33 pmET: Reddit dice en su página de estado que se ha implementado una solución para el problema y que el sitio debería volver a funcionar para todos.

No eres solo tú. Reddit está sufriendo una interrupción que está afectando a decenas de miles de personas, según Down Detector el jueves. Y no es claro cuándo el sitio puede regresar.

“Un problema con el backend de Reddit ha afectado a muchos usuarios de nuestro sitio. Estamos investigando la causa”, página de estado de Reddit publicado por primera vez, reconociendo la interrupción.

El problema principal parece haber comenzado alrededor de las 12:40 p. m. ET. Cualquiera que visite Reddit en la web ahora mismo verá un mensaje que dice “Ups, algo salió mal, inténtelo de nuevo más tarde».

Curiosamente, la página de estado de Reddit también señala que hubo un problema aproximadamente una hora antes que ya se resolvió. No está claro qué problema puede haber provocado esa actualización de estado.