Recuperan una carretilla robada tras un allanamiento en la Margen Sur

El procedimiento fue realizado por la Policía en una vivienda de Río Grande por orden del Juzgado de Instrucción N°3. Un hombre fue notificado de sus derechos.

RÍO GRANDE.– Personal policial hoy llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de la Margen Sur de la ciudad, donde logró recuperar una carretilla que había sido denunciada como robada de una obra en construcción.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N°3 y se concretó en un domicilio ubicado sobre la calle Yourka al 200, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada el pasado 23 del corriente mes.

Como resultado del operativo, se secuestró la carretilla sustraída y se procedió a notificar a Brandon Gabriel Vitolo de sus derechos y garantías procesales, quedando supeditado a la causa.