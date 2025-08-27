Recuperan camioneta en Trelew con pedido de secuestro de TDF

En un operativo que se realizó este martes, la División de Sustracciones del Automotor de Trelew logró recuperar una camioneta que tenía un pedido de secuestro activo por un caso prendario proveniente de Tierra del Fuego. El vehículo fue ubicado en el centro de la ciudad gracias a tareas de campo realizadas por la división.

TRELEW.- Al verificar la información en el sistema, confirmaron que el Juzgado Civil Comercial N ° 2 de Tierra del Fuego, había emitido la orden de secuestro.

La camioneta era conducida por un ciudadano de apellido Milano Traico Daniel, de la comunidad zíngara. Así lo informó a Jornada Marcos González jefe del área. Diario Jornada