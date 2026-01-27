Espacios de acompañamiento en consumo problemático

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, recuerda que continúan en funcionamiento los espacios de acompañamiento destinados a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y a sus familiares.

Se trata de los grupos “Personas en consumo problemático” y “Familiares de personas en consumo problemático”, los cuales tienen como objetivo generar instancias de escucha, contención y acompañamiento, promoviendo el autocuidado y la construcción de redes de apoyo.

Ambas propuestas se desarrollan en el Centro de Abordaje Integral en Consumo Problemático “Hna. Carla Riva”, ubicado en Thorne 481. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2964-436223 (int. 6069) o acercarse directamente al espacio.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con una política de salud mental cercana, accesible e integral.