Recuerdan a la comunidad que hacer fuego está prohibido

Con más personas disfrutando de actividades al aire libre, la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente recuerda a la comunidad que hacer fuego está prohibido en toda la provincia, salvo en sitios habilitados y siempre que el Índice de Peligrosidad de Incendios lo permita.

El Índice se actualiza todos los días y se publica alrededor del mediodía a través de los canales oficiales del Gobierno provincial. Además, puede consultarse en la señalización ubicada en los accesos y salidas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Cuando el índice es verde, se permite hacer fuego sólo en campings habilitados. En cambio, cuando el índice es rojo, no está permitido hacer fuego en ningún lugar, incluso dentro de los campings autorizados.

El subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, señaló que “consultar el índice antes de salir y respetar las condiciones vigentes es fundamental para evitar incendios. En esta época, la prevención empieza con decisiones simples, como no encender fuego cuando no está permitido”, y agregó que “además, los equipos de brigadistas estarán realizando recorridos preventivos en distintos sectores de la provincia.”

En el marco de la campaña Naturaleza sin Fuego, se continúa promoviendo el uso de calentadores portátiles a gas, homologados y de corte rápido, una alternativa segura, práctica y fácil de usar. Estos dispositivos no dependen del índice de peligro y pueden utilizarse en caminatas, salidas al campo o campamentos, permitiendo disfrutar del verano sin poner en riesgo el entorno natural.

En época de festejos , cuidar la naturaleza también es parte del festejo. La prevención de incendios forestales es clave para proteger nuestros bosques, la biodiversidad y a quienes viven y visitan Tierra del Fuego.

Para conocer más recomendaciones y el listado completo de campings y sitios habilitados, se puede ingresar al sitio web oficial: Temporada de Incendios

Ante la detección de una columna de humo o cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata al 103 o al 911.