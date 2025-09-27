Recreo en la Calesita para estudiantes de Inicial y Primaria

Se trata de una iniciativa pensada para que los y las estudiantes de las escuelas de nivel primario e inicial de nuestra ciudad disfruten este espacio recreativo, los lunes, martes y miércoles con sus compañeros de grado y la maestra.

Las inscripciones ya están abiertas y son a través del siguiente link: https://bit.ly/4iIgvMV.

La Calesita de zona Sur está ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, la cual estará disponible los lunes, martes y miércoles en los siguientes horarios: 10.30; 11; 14.30; 15 y 15.30 horas para que las niñas y niños de nivel primario e inicial se diviertan y disfruten de este espacio de encuentro y juegos.

Las instituciones educativas interesadas en participar de la actividad pueden inscribirse a partir del siguiente link https://bit.ly/4iIgvMV. El acceso es libre y gratuito. Cabe aclarar que su funcionamiento está sujeto a condiciones climáticas.

El Municipio pone a disposición esta propuesta recreativa para que las infancias riograndenses disfruten al aire libre y compartan momentos de calidad con sus pares y sus maestras.