Recorrida de Fuerza Patria

domingo 19 de octubre de 2025
La actividad, organizada por Fuerza Patria –Lista 503–, contó con la participación de la senadora Cristina López, candidata a renovar su banca; la postulante a diputada nacional Paola Mancilla; y referentes de la localidad.

Durante la recorrida el Gobernador dialogó con vecinos y vecinas del corazón de la isla y llamó a “defender la justicia social, el trabajo y los derechos frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional. “Hoy hay dos proyectos de país muy distintos: el de la motosierra, que viene a cortar y hacer daño, y el de la igualdad de oportunidades, que defiende la salud, la educación, la vivienda y los derechos laborales”, expresó Melella.

El mandatario advirtió que el modelo de Javier Milei “deja afuera a las personas con discapacidad, a los jubilados, a la salud y la educación públicas” y sostuvo que “en estos tiempos la verdadera lealtad es con el pueblo, no con los proyectos personales. No queremos volver al modelo que congeló salarios y reprimió a los trabajadores. Ya lo vivimos y sabemos lo que significa. Hoy queremos un país que se levanta con trabajo, soberanía y justicia social”.

Melella también destacó la importancia de continuar con la presencia territorial y el contacto directo con los vecinos en el tramo final de la campaña. “Nos queda una semana para seguir caminando, para hablar con cada vecino y vecina, y explicar que esta elección no es local: está en juego el futuro del país, la industria nacional, el empleo y la igualdad de oportunidades», dijo.

La jornada se desarrolló en un clima de movilización y compromiso militante con una amplia participación de vecinos, referentes barriales y juventudes que expresaron su apoyo a los candidatos de Fuerza Patria –Lista 503– Cristina López y Federico Runín a Senadores Nacionales y Agustín Tita y Paola Mancilla a Diputados Nacionales, en defensa de un modelo de país basado en la inclusión, la soberanía y la justicia social.

