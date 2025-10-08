Récord histórico de participación en el Premio Planeta

El certamen literario en español más importante del mundo dará a conocer al ganador y al finalista el próximo 15 de octubre en Barcelona.

BUENOS AIRES (NA).- La LXXIV edición del Premio Planeta de novela alcanzó una cifra inédita de participación: 1.320 manuscritos originales aspiran a convertirse en la obra ganadora del galardón literario más prestigioso en lengua española, que otorga un millón de euros al primer premio y 200.000 al finalista.

Según informó la editorial Planeta en un comunicado, esta es la primera ocasión en que los escritores pudieron enviar sus trabajos a través de un formulario digital en la web de la compañía, lo que facilitó el acceso al concurso. En total, 1.287 novelas fueron remitidas por esta vía, mientras que solo 33 llegaron en papel por correo postal.

El jurado de esta edición está integrado por el filólogo José Manuel Blecua, los escritores Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer y Carmen Posadas, además de Eva Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia, y Belén López, directora de Editorial Planeta, que oficia como secretaria con voto.

La diversidad geográfica de las obras presentadas vuelve a confirmar el alcance internacional del certamen. Desde España se enviaron 687 novelas, mientras que América del Sur aportó 378. Argentina sobresale con 152 originales, seguida por México (122), Colombia (94), Chile (45) y Perú (32). También se recibieron textos desde Estados Unidos, América Central (41), Europa sin incluir España (36), Asia (4) y África (2).

El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 15 de octubre en la ciudad de Barcelona, en una gala que cada año reúne a escritores, editores, críticos y medios internacionales.