¡Récord de visitantes! Más de 13.000 empresarios y profesionales recorrieron Hotelga 2025

Después de tres jornadas con pasillos y auditorios colmados, el evento de gastronomía y hotelería selló una gran edición con más de 200 marcas expositoras. Tras su renovación en 2024, Hotelga demuestra por qué es el evento líder del sector, y la edición 2025 no fue la excepción, contó con una superficie de 15.000 m2, un 35% más grande que la edición anterior.

BUENOS AIRES.- Entre pasillos con la más variada oferta de productos, insumos y servicios, y auditorios con una agenda cargada de actividades, charlas y conferencias, los visitantes se llevaron un panorama completo del sector. La exposición organizada por FEHGRA y AHT, junto a Messe Frankfurt Argentina, representa una gran oportunidad para repensar las estrategias e inversiones que permiten mejorar la calidad de la actividad HORECA.

Frente al éxito de la exposición, el Presidente de FEHGRA, Fernando Desbots destacó: “Estoy feliz y orgulloso por el resultado que conseguimos. Felicito a mis socios de AHT y Messe Frankfurt Argentina por el desarrollo de una feria impecable”.

A su vez, Gabriela Ferrucci, Presidenta de la AHT agregó: “No imaginábamos superar la experiencia del año pasado, sin embargo, los resultados están a la vista: aumentamos la propuesta y el impacto en el sector”.

Por otra parte, el CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán agradeció a los referentes de las cámaras y concluyó “Nos toca ser los maestros de ceremonia de esta gran fiesta que es Hotelga, donde tenemos la suerte de apoyar a la gastronomía y la hotelería del país y la región”.

Durante el evento se desarrolló la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, organizado por FEHGRA, donde cocineros de toda la Argentina compartieron su talento y pusieron en valor la gastronomía regional. Durante tres días, 23 equipos de chefs profesionales cocinaron en vivo y compitieron para llevarse el título. Al cierre de la última jornada se anunciaron a los ganadores:

Cartof – Córdoba

Presencia – CABA

Hotel Lahuen-Có – Mendoza

Además, los siguientes establecimientos recibieron menciones honoríficas:

Sabor: Los Pinos Resort: Río Hondo

Buenas prácticas y manufacturas: Presencia Restaurant – CABA

Investigación y puesta en valor del producto: Overo Lodge – Puerto Iguazú

Por su parte, en la Gran Final del Concurso de Hotelería Sustentable, organizado por Hoteles Más Verdes con el apoyo de AHT, AIHPY (Asociación Industrial Hotelera del Paraguay) y AHRU (Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay) y Hoteleros de Chile, se reconoció a los establecimientos turísticos e ideas innovadoras que mejor integran los principios de sustentabilidad en la cadena de valor hotelera de la región. Allí, los ganadores de las dos categorías fueron:

Categoría Acciones que crean historia: proyecto “Gracias, mi tierra roja” – hotel Loi Suites Iguazú (Puerto Iguazú).

Categoría Ideas Innovadoras: proyecto “La Cocina Raíz como motor de transformación en hoteles sustentables” – Nanis Mitjans (Universidad Americana de Paraguay).

Sin dudas, un evento federal

En el evento estuvieron presentes diferentes provincias con proveedores locales de gastronomía y hotelería. Asistieron representantes de todo el país que participaron de charlas, conferencias y recorrieron el evento. Stands como el de Norte Grande y los de la provincia de Córdoba, y la Ciudad de Buenos Aires reflejaron el talento y la variedad y calidad de la oferta nacional.

Siguiendo esta línea, en el marco de Hotelga Summit 2025 se desarrolló el panel “Programa de incentivos para el sector”, donde nueve provincias —Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Chubut, Santa Cruz y Corrientes— presentaron sus propuestas y beneficios para fomentar la radicación de proyectos hoteleros y gastronómicos en sus territorios. Además, el programa contó con la charla “Programa de incentivos a las inversiones federales”, a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La IA fue uno de los temas transversales de los diferentes paneles y actividades académicas. Es por eso que en el último día de la exposición tuvo lugar la charla Llegó la IA: ¿Y ahora qué hacemos?, a cargo del empresario y tecnólogo Santiago Bilinkis.

Otro de los paneles destacados fue: “Clima político y perspectivas económicas: nuevo escenario para el sector turístico”, donde expusieron el analista y asesor político Jorge Giacobbe y el economista Esteban Domecq. En tanto, en “Hotelería argentina en números: tendencias, rentabilidad y comparativas regionales” Patricia Boo, directora regional de STR, presentó un panorama detallado del desempeño hotelero en Argentina.

El TASTE CULINARY SUMMIT 2025 fue otra de las propuestas que llamó la atención de los visitantes. Organizado por AHRCC, reunió a referentes de la cocina con expertos de distintos ámbitos, con el propósito de explorar formas de colaboración en la hospitalidad y proyectar el futuro de la actividad. Allí disertaron chefs de distintas partes del país, como Juan Ventureyra, Gonzalo Aramburu, Gabriel Oggero, Damián Shizu, Walter Leal y Jorge Monopoli.

Esta edición llegó con nuevos espacios para recorrer

Otra atracción fue el nuevo Espacio Café de Especialidad, diseñado en conjunto por Motofeca y Caffettino, donde profesionales del sector brindaron charlas y se exhibieron productos e innovaciones como accesorios, cafeteras, equipamiento industrial y métodos de preparación pensados para cafeterías, restaurantes, tostadores y hoteles.

En tanto, en esta edición se inauguró un espacio exclusivo de Vinos de Argentina, donde se presentaron bodegas reconocidas mundialmente. Un lugar ideal para descubrir etiquetas, conocer proveedores, y aprender de la mano de sommeliers y enólogos destacados que transmitieron todos los secretos del maridaje.

Otro espacio cargado de innovación fue Hotelga Ar Design, donde diseñadores de todo el país desplegaron su talento combinando las tradiciones y las nuevas tendencias del diseño argentino, en función de las necesidades de la gastronomía y la hotelería. Bajo la curaduría de Marcela Fibbiani de 90+10, seis marcas de distintos puntos del país compartieron sus últimos proyectos de mobiliario, decoración, textiles, iluminación, accesorios y vajilla.

Nuevos lazos estratégicos

Cientos de empresarios participaron de las Rondas de Negocios, con compradores de Argentina, Uruguay y Chile, incluyendo hoteles y restaurantes de 11 provincias argentinas. Se encontraron con el objetivo de generar nuevos lazos comerciales, en un espacio pensado para reforzar el trabajo en conjunto y la creación de redes.

FUENTE: MAURO & ASOCIADOS