Récord de viajes en China: proyectan más de 2 millones de traslados transfronterizos diarios por Año Nuevo

China se prepara para un movimiento masivo de pasajeros durante el feriado de Año Nuevo y, según informó la Administración Nacional de Inmigración (ANI), se proyecta una media diaria superior a los 2,1 millones de viajes de entrada y salida del país, lo que representa un incremento del 22,4% en comparación con el mismo período del año pasado.

BUENOS AIRES (NA).- Las autoridades migratorias anticipan que el pico de flujo de personas se producirá durante la noche del 31 de diciembre de 2025 y a lo largo de todo el 1° de enero de 2026, coincidiendo con los festejos globales por el inicio del nuevo ciclo, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Aeropuertos en alerta y “meta de 30 minutos”

Los puntos neurálgicos de este éxodo y arribo masivo serán los grandes aeropuertos internacionales: Pudong (Shanghai), Baiyun (Guangdong) y Capital (Beijing).

Para evitar el colapso en las terminales, la ANI emitió una directiva estricta a los controles fronterizos: garantizar que los ciudadanos chinos no esperen más de 30 minutos para realizar sus trámites migratorios.

Para lograrlo, se ordenó el despliegue de personal adicional, la mejora en la señalización y una organización de turnos de trabajo reforzada.

Este incremento en la movilidad transfronteriza consolida la recuperación total del turismo y los viajes de negocios en la región, superando ampliamente los registros de los años de pospandemia.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Pasajeros descienden de un tren en la Estación de Ferrocarril de Nanjing, en Nanjing, en la provincia de Jiangsu, en el este de China. Foto: (Xinhua/Su Yang)