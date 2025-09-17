Reconocimientos a instituciones y empresas por su acompañamiento a la Fiesta Nacional del Invierno 2025

El Instituto Fueguino de Turismo y Cerro Castor, como organizadores de la Fiesta Nacional del Invierno, reconocieron a empresas y cámaras del sector privado, así como también a fuerzas de seguridad e instituciones municipales, provinciales y nacionales por su colaboración en este tradicional evento que marcó el inicio oficial de la temporada invernal en el Fin del Mundo.

USHUAIA.- Durante los encuentros se destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado, clave para la realización de la Fiesta y para consolidar a Tierra del Fuego como uno de los destinos más elegidos durante esta temporada de invierno.

Al respecto, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, expresó: «Agradecemos a cada institución y empresa que formó parte de esta edición de la Fiesta Nacional del Invierno. Fueron 250 agentes de las fuerzas e instituciones de seguridad, más de 90 empresas privadas de la provincia y organismos públicos, junto con el personal del Instituto y del Cerro, quienes hicieron posible un gran evento. Gracias a su compromiso y acompañamiento logramos ofrecer una celebración de calidad que pone en valor nuestras tradiciones y potencia la promoción del destino».

«La temporada invernal en el destino tuvo un balance positivo, resultado del esfuerzo de todo el sector que ha sabido mantener tarifas competitivas, así como también de las acciones comerciales y promocionales que venimos desarrollando desde el INFUETUR junto al sector privado. Este trabajo conjunto es el camino para seguir fortaleciendo a Tierra del Fuego como destino turístico de excelencia», agregó.

La entrega de reconocimientos puso en valor el aporte al evento central del invierno en la provincia, que contó con un importante operativo de seguridad del COE junto a instituciones municipales, provinciales y nacionales. Gracias a este trabajo, el evento se desarrolló en un entorno seguro, con prevención, control y acompañamiento a la comunidad y a los turistas.

En este sentido, Querciali remarcó la importancia de continuar generando vínculos entre las instituciones públicas y privadas, en pos de consolidar la actividad turística como motor de desarrollo económico y social en la provincia.

Por último, desde el INFUETUR destacaron el acompañamiento de: Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación, Instituto Nacional de Promoción Turística, Ente de Turismo de Mar del Plata, TV Pública Nacional, TV Pública Fueguina, Legislatura Provincial, Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Salud (Dirección General de Atención a la Emergencia), Secretaría de Cultura Provincial, Policía de la Provincia, Ministerio de Producción y Ambiente (Unidad Provincial de Manejo del Fuego), Secretaría Provincial de Protección Civil, Dirección Provincial de Puertos, Municipio de Ushuaia (Dirección de Defensa Civil y Dirección de Tránsito), Secretaría de Turismo y Producción de Tolhuin, y Subsecretaría de Turismo del Municipio de Río Grande.

También se agradeció al Área Naval Austral, Banda de Música del Área Naval Austral, Batallón de Infantería de Marina Nº 4, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego, Agrupación de Bomberos Voluntarios 02 de Abril y Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte.

Asimismo, se reconoció al sector privado, resaltando el trabajo de la Cámara de Turismo de TDF, AAFUVYT, AHT TDF, Cámara Hotelera y Gastronómica de TDF, Cámara de Comercio de Ushuaia, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, Aerolíneas Argentinas, Flybondi, Jetsmart, London Supply, Expreso Oro Negro, Grupo Albatros, Patagonia Supply  Celentano, Arakur Ushuaia Resort & Spa, Las Hayas Ushuaia Resort, Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences, Hotel Lennox Ushuaia, Cilene del Faro, Original House Hotel Boutique, Hotel Costa Ushuaia, Rumbo Sur, Tolkeyen Patagonia Turismo, Tierra del Fuego Aventura, Latitud Ushuaia Travel, Aswalek Expediciones, Tiempo Libre, Isla de los Fuegos, Tours By Design, Cumelen Tours, Antartur, Huella Austral Turismo, Best Tour Patagonia, Prestigio Operadores Receptivos, Info de Ushuaia, Happy Guest, Xplor 4×4 Ushuaia, Canal Tierra del Fuego, Patagonia Way, Ushuaia Incoming, Inside Patagonia, Patagon Mountain Travel, Terramar, Tren del Fin del Mundo, Native Adventure, Titan 4 Elementos, Nativo Kayak Ushuaia, Husky Park, Llanos del Castor, Escuela de Esquí Ushuaia, Duty Free Shop Atlántico Sur, Paseo del Fuego, Frigorífico Trelew, Destilería 3005  Haruwen, Ahumadero Ushuaia, Prendedores Fueguinos, Laguna Negra, Popper Rental, Chloe Casa de Té, Madril Carpintería, Augusto Ushuaia, Kalma Restó, GDS, Alfajores Australis, Tante Sara, Cerro Martial, Yamana Bar Patín, Tierra Mayor, Wine Hosh, La Sirena y el Capitán, Dulce Priscila, Birra del Fuego, San Andrés Chacinados, La Coope y Jeremy Button.